Dieta del calciatore: come mangiare prima e dopo l'allenamento o la gara

Quella del calciatore è una dieta che deve tenere conto di: Supporto nutrizionale a lungo termine;

Sostegno dello sforzo in partita o allenamento;

Necessità di perdere, guadagnare o mantenere il peso;

Soggettività dell'atleta e sue eventuali richieste. In questo breve articolo parleremo di come sostenere lo sforzo in partita o allenamento, ovvero di come mangiare prima e durante, e di come alimentarsi dopo, per migliorare il recupero. Shutterstock

Cosa mangiare prima e durante, e perché Prima e durante la prestazione, la dieta del calciatore è incentrata prevalentemente sull'apporto di energia e acqua. Questo significa che risulta indispensabile: Apportare carboidrati ;

; Apportare liquidi, anche diversi dalla semplice acqua, meglio se specificamente formulati per garantire un'idratazione ottimale (migliore assorbimento). I carboidrati servono principalmente per sostenere la glicemia, determinante per la funzione del sistema nervoso. Al contrario, tranne che negli sforzi ultra-intensi, non hanno un significativo effetto sulle riserve muscolari di glicogeno. Per quello, è invece importante curare l'alimentazione nei giorni prima. I liquidi servono per rimanere idratati, contrastando la sudorazione. Tuttavia, anche se le bevande isotoniche godono di un maggior assorbimento, è bene precisare che i minerali in esse contenuti, non possono realmente rimpiazzare quelli persi nel breve termine. Servono, infatti, alcune ore perché raggiungano i compartimenti giusti a quantità realmente impattanti sulla prestazione. Cosa e quanto mangiare prima dello sforzo dipende soprattutto da: quanto tempo trascorrerà prima di entrare in campo;

trascorrerà prima di entrare in campo; cosa c'è a disposizione ;

; capacità di digestione del soggetto. La cosa migliore, prima della partita, è senza dubbio fare un pasto principale leggero 90 minuti prima* e, in seguito, continuare a fare piccoli spuntini fino all'ingresso in campo. *anche se dipende moltissimo dalla capacità di digestione; tra i vari soggetti, si possono osservare differenze considerevoli, anche di quasi un'ora. La composizione del pasto principale può variare dalle capacità di digestione della persona, ma bisogna ricordare che le proteine, i grassi e le fibre, in questo specifico momento, dal punto di vista nutrizionale, non sono necessari. Anzi, rallentano la digestione. Tuttavia, aggiungere verdure, un po' di olio o un condimento proteico magro potrebbe rendere il pasto appetibile. Inoltre, se l'entrata in campo fosse più tardi del solito, questi nutrienti potrebbero dilazionare di più la disponibilità di glucosio nel tempo (ad es. se, invece di 90', devono passarne 120). Nel pratico, un piatto di pasta o riso, condito con solo un filo d'olio, o con della passata di pomodoro, può essere il pasto principale ideale. Aggiungendo del tonno o della ricotta, e delle verdure, si avrà una digestione più lenta e dilazionata. Gli spuntini a venire, che ricordiamo essere fondamentali soprattutto quando l'atleta non entra subito in campo, potrebbero essere costituiti - oltre che dalla stessa bevanda isotonica, che apporta zuccheri - da semplici gallette o fette biscottate. La frutta non è appropriata, perché fornisce fruttosio, meno rapidamente utilizzabile, e fibre. Un'ultima considerazione sulle bevande: oltre ad essere più assorbibili da fresche, queste andrebbero sorseggiate a partire da prima dello sforzo, non solo durante. L'atleta è ben idratato se, prima della partita, già sente il bisogno di urinare. Errori da evitare Gli errori più diffusi da evitare prima della partita sono: Digiuno prolungato;

Pasto troppo abbondante o troppo vicino o troppo ricco dei nutrienti che rallentano la digestione;

Bere troppo e tutto in una volta;

Bere alcolici.