In seguito, entreremo nel dettaglio della terapia motoria dedicata, menzionando le tipologie e le modalità con le quali intervenire in caso diabete mellito tipo 2 – anche con complicazioni.

Più nel dettaglio, faremo una breve panoramica sulle generalità della patologia, menzionando le cause, le conseguenze e i possibili trattamenti.

In questo articolo parleremo della correlazione tra attività fisica e diabete mellito tipo 2 .

Nell'obeso, la dieta è finalizzata soprattutto al calo ponderale adiposo. Si consiglia di strutturarla in maniera equilibrata , mantenendo la frazione glucidica al limite inferiore del range di normalità. Instaurare la chetosi può costituire un rischio notevole per i diabetici con complicazioni renali .

L'uso di ipoglicemizzanti orali è la strategia più diffusa, mentre la somministrazione di insulina si limita ai casi in cui il pancreas abbia smesso di sintetizzarla in maniera adeguata.

Il trattamento del diabete mellito tipo 2 dovrebbe essere multidisciplinare . L'importanza di un aspetto o dell'altro può variare a seconda del quadro soggettivo. L'impiego farmacologico è determinante soprattutto nel ripristinare l' omeostasi generale nel breve termine, anche se la terapia alimentare e motoria sono le uniche cure risolutive per il diabete mellito tipo 2 non complicato da perdita di funzionalità pancreatica.

Solo un' indagine ematologica può evidenziare l'iperglicemia cronica, il conseguente iperinsulinismo compensatorio e uno stato di glicazione proteica eccessiva. Analisi più specifiche, come la curva da carico, confermeranno la diagnosi .

Nella fase iniziale, il diabete mellito tipo 2 non provoca sempre sintomi evidenti ; al contrario, quasi sempre è del tutto asintomatico fino all'insorgere delle prime complicazioni.

Il diabete mellito tipo 2 aumenta il pericolo di morte precoce e invalidità permanente; sembra incrementare soprattutto il rischio cardiovascolare e, in particolar modo, in associazione ad altre forme patologiche quali: ipertensione arteriosa , dislipidemie ( ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia ).

Il tessuto adiposo è in grado di produrre una serie di sostanze ( leptina , TNF-α, acidi grassi liberi, resistina , adiponectina ) che, se in eccesso, concorrono allo sviluppo dell'insulino-resistenza.

L'obesità è presente in più dell' 80% dei casi di diabete mellito tipo 2.

Le cause possono essere di natura ereditaria (poligenica) o ambientale ; tra queste ultime spiccano prevalentemente: obesità , sedentarietà , dieta sbilanciata caratterizzata da eccesso di carboidrati , stress , altre malattie e certi farmaci.

Diversamente dal tipo 1, non è insulino- dipendente – anche se nei casi più gravi, nei quali il pancreas smette di funzionare come dovrebbe, può divenire comunque necessaria la terapia con insulina esogena .

Il diabete mellito tipo 2 è un disturbo metabolico caratterizzato da iperglicemia cronica (eccesso di glucosio nel plasma ) basato su due meccanismi patologici, compresenti oppure no:

L'attività fisica promuove il dimagrimento solo quando associata a una terapia alimentare controllata ( ipocalorica ). Viceversa, in misura di circa 20-30 minuti al giorno ad intensità moderata , ha più che altro un'azione preventiva sull'aumento.

Migliora anche la colesterolemia, con un aumento delle HDL e una riduzione percentuale delle LDL . Non sempre il colesterolo totale diminuisce. Si abbassa, di conseguenza, anche il rischio di aterosclerosi e coronaropatie .

Il tipo di allenamento consigliato è a sfondo aerobico , anche con intensità considerevoli – nei soggetti allenati. L'uso dei pesi non è controindicato, a meno ché non si instauri la manovra di Valsalva o salvo intensità elevate.

L'attività fisica regolare abbassa i livelli di pressione arteriosa nelle persone sane e con diabete di tipo 2; questo grazie a una miglior efficienza cardiocircolatoria. L'ipertensione si riduce anche a seguito del dimagrimento e per riduzione di effetti nervosi centrali.

Presente in oltre il 60% dei diabetici tipo 2, l'ipertensione arteriosa primaria è la comorbilità statisticamente più dannosa e pericolosa.

L'esercizio fisico incide anche sugli altri fattori di rischio per morte e invalidità permanente, legati ad aterosclerosi ed eventi cardiovascolari ; parliamo di: ipertensione arteriosa primaria, dislipidemia , obesità.

Attenzione! Un'attivazione metabolica consistente, dovuta a un relativo carico allenante, in acuto e nell'immediato post esercizio, rende le cellule muscolari parzialmente indipendenti dall'azione insulinica.

L'impiego metabolico del glucosio nelle fibrocellule muscolari avviene, molto sinteticamente , come segue:

Scaduto questo arco di tempo, è necessario applicare un nuovo stimolo fisico per ripristinare tale vantaggiosa condizione. Ecco perché, soprattutto chi soffre di diabete mellito tipo 2, dovrebbe allenarsi più o meno a giorni alterni .

In acuto, l' attività motoria aumenta la sensibilità insulinica per 24-72 ore dopo l'allenamento anche nei soggetti con diabete mellito tipo 2.

Il miglioramento della sensibilità insulinica e lo svuotamento delle riserve di glicogeno epatico e soprattutto muscolare promuovono una migliore gestione dei carboidrati alimentari, partecipando ad ottimizzare il dimagrimento – fattore che, di per sé, aumenta la sensibilità insulinica.

L'esercizio motorio determina un impatto positivo sul metabolismo sia in acuto, ovvero durante la pratica, sia nel cronico, ovvero nel lungo termine.

Il giusto carico di allenamento è di almeno 2-3 giorni settimanali, con 8-10 esercizi rivolti ai gruppi muscolari più grossi, per 1-3 serie da 10-15 ripetizioni ciascuna. L'intensità dev'essere crescente, e comunque non inferiore al 50% di 1RM .

È per questo che sono state proposte alcune alternative, prima fra tutte il resistance training , utile e sicuro strumento terapeutico per alcune malattie croniche anche in anziani ed obesi . Anch'esso migliora l'insulino-sensibilità, aumenta il dispendio calorico e ottimizza la qualità della vita; aumenta inoltre la forza muscolare , la massa magra e la densità minerale ossea .

Non sempre il diabetico raggiunge facilmente un volume allenante di 20-30' / die.

Cosa Fare

Linee guida per la redazione di un protocollo di attività fisica adattata

Modalità

Quasi tutti gli sport sono consentiti, tuttavia bisogna fare attenzione a quelli in sé già pericolosi o per i quali un'ipoglicemia potrebbe indurre gravi conseguenze.

È consigliabile scegliere attività fisiche a carattere prevalentemente aerobico alattacido, senza dimenticare che il raggiungimento di alte intensità si correla a un miglioramento di vari parametri funzionali e metabolici (efficienza cardiocircolatoria, respiratoria ecc.).

Associando anche un allenamento di resistance training, sarà possibile giovare dei benefici che l'attività aerobica a bassa intensità di per sé non conferisce.

Assolutamente da non trascurare anche l'aspetto della flessibilità, dell'elasticità e della mobilità articolare. Tale tipologia di allenamento riduce sensibilmente il rischio di infortunio e migliora la qualità della vita generale, ma non porta benefici metabolici.

Frequenza

La frequenza dell'attività fisica consigliata varia da 3 a 5 sedute settimanali, evitando periodi di inattività per più di 2 giorni di seguito – per le ragioni che abbiamo spiegato sopra.

Durata

Sono raccomandati non meno di 20-30' e fino a 60' di attività per allenamento, a cui vanno aggiunti 5-10 minuti di riscaldamento e 5-10 minuti di defaticamento – anche per i protocolli di flessibilità elasticità e mobilità.

Intensità

L'attività aerobica dovrebbe essere inizialmente di bassa e poi di moderata intensità (40-60% del VO2max o 50-70% della Fc max) per 150-200' totali a settimana.

Crescendo con l'intensità (>60% del VO2max o > del 70% della Fcmax), è possibile ridurre il volume a 90' settimanali.

Precauzioni

Prima di iniziare un programma di attività fisica occorre che il paziente sia al corrente delle precauzioni da adottare prima, durante e dopo l'attività.

Il controllo glicemico è l'elemento fondamentale da verificare prima di iniziare, ma anche durante (se l'attività si protrae nel tempo) e dopo l'attività fisica.

Le linee guida, infatti, consigliano di evitare di intraprendere l'attività se la glicemia è >250 mg/dl o se è presente chetonuria.

Tuttavia, occorre considerare che un'intensità leggera o moderata potrà risultare utile nell'abbassamento dei livelli glicemici in acuto.

Si faccia inoltre attenzione al connubio tra attività motoria e terapia farmacologica. Spesso, il miglioramento della fitness metabolica rende i trattamenti eccessivamente ipoglicemizzanti.

Attenzione a mantenere alto lo stato di idratazione.

Linee guida attività fisica in presenza di complicanze

Il protocollo di attività fisica per i soggetti con complicanze dovrà essere adattato in funzione delle stesse; in particolare: cardiopatia ischemica, nefropatia diabetica, retinopatia, neuropatia sensitivo-motoria e neuropatia autonomica.

Cardiopatia ischemica

Vanno evitate attività fisiche che producono dolore precordiale od un forte incremento della frequenza cardiaca, mentre si raccomanda di praticare attività fisiche di bassa-moderata intensità (40% del Vo2max o 50% della Fc max).

Nefropatia diabetica

Sono raccomandati solo esercizi fisici di moderata intensità (marcia, nuoto, bike).

Vanno evitate attività fisiche che comportano un incremento della pressione arteriosa (come il sollevamento pesi ad alta intensità e con Valsalva) o che prevedano contatto fisico (come gli sport da combattimento), mentre sono consentite attività fisiche di moderata intensità.

Neuropatia sensitivo-motoria

La pratica regolare dell'esercizio fisico aerobico alattacido può rallentare la progressione della neuropatia periferica, ma per i potenziali effetti traumatici sui piedi sono raccomandati solo esercizi senza carico (bike stazionaria, rowing, nuoto).

Neuropatia autonomica

Sono consentiti esercizi fisici leggeri, attività aerobiche in idonee condizioni di temperatura, con un'adeguata idratazione.