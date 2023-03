Quest'ultimo rende la cyclette orizzontale comoda, assicura una postura corretta durante tutto il corso dell'allenamento e pertanto è preferibile in caso di patologie della schiena o di altre problematiche che rendano difficoltoso l'uso del modello verticale e per la riabilitazione del ginocchio.

Solitamente per l' allenamento casalingo si acquista una cyclette verticale, quella che effettivamente si trova più spesso nelle case e che siamo soliti chiamare semplicemente cyclette e che differisce dalla cyclette orizzontale essenzialmente per un dettaglio fondamentale: lo schienale.

Cyclette orizzontale: i migliori modelli del 2023

ISE Cyclette Orizzontale Magnetica

La cyclette orizzontale Ise è un ottimo attrezzo per fare attività aerobica, per allenare il tuo apparato cardiovascolare, per dimagrire e per allenare gambe, glutei, braccia e addome. Potrai dedicare del tempo al fitness direttamente a casa tua, con la tua cyclette personale, grazie ad un attrezzo facilmente trasportabile.

Con le ruote di trasporto, infatti, puoi facilmente spostarla dove vuoi, senza alcuno sforzo e godere del tuo esercizio fisico come in palestra ma nel comfort di casa tua. Le ruote fisse proteggeranno anche il tuo pavimento.

Questa cyclette è l'ultimo modello in casa Ise, con un design stabile e sicuro, un telaio solido e 4 piedini in gomma antiscivolo.

Dispone di un sistema di frenata magnetica silenziosa, una sella regolabile orizzontalmente da 20 a 50 cm. La regolazione della resistenza su 8 livelli consente di personalizzare il tuo allenamento. Il volano di inerzia da 8 kg renderà l'esercizio più efficace con sensori di pulsazioni integrati nelle impugnature ergonomiche. Il sensore di pulsazione integrato nel manubrio monitora anche la frequenza cardiaca per un esercizio efficace.

Il display mostra chiaramente tutti i dati di allenamento rilevanti: Distanza/Velocità/Tempo/Impulso/Calorie/Scansione/Odometro per tracciare i tuoi dati di esercizio in tempo reale.

La bicicletta è dotata di cinghia regolabile per creare una perfetta aderenza ai tuoi piedi. Il design antiscivolo offre un utilizzo confortevole e sicuro.

Il suo punto di forza è il sedile ergonomico che consente di rilassarti mentre ti alleni e proteggerà la tua schiena.

Potrai allenarti in modo silenzioso ascoltando la musica o guardando la tv, senza disturbare nessuno. Uno dei migliori modi per fare esercizio a casa.

TechFit Cyclette Orizzontale Magnetico



La cyclette orizzontale Techfit R310 è una bici dal design moderno, con regolazione della resistenza del pedale in 8 fasi, con una pedalata fluida e silenziosa.

Questa bici magnetica orizzontale ha un design accattivante, ergonomico, nuovo. E' una cyclette robusta e compatta, probabilmente più ingombrante delle cyclette pieghevoli verticali, ma sicuramente confortevole nell'utilizzo.

Una cyclette orizzontale è quello che serve per allenarti nel massimo comfort di casa ma con l'efficacia della palestra. Un attrezzo utile per fare attività aerobica, dimagrire e allenare le tue gambe senza un sovraccarico della colonna vertebrale. Il suo sedile con schienale che è ciò che la distingue dalle normali cyclette verticali, è regolabile per garantirti una posizione ergonomica e un maggiore comfort di pedalata.

Il computer e lo schermo LCD sono progettati per un facile utilizzo e visualizzazione. Potrai controllare: tempo, velocità, distanza, calorie bruciate, frequenza cardiaca, ODO. Potrai visualizzare questi parametri e tenere sotto controllo il tuo allenamento.

La cyclette R310 ha un sistema a volano da 6 kg ed è progettata per sopportare un peso utente fino a 120 kg. Potrai scegliere un'intensità di allenamento fra 8 livelli di resistenza magnetica manuale.

I suoi pedali sono antiscivolo con un'impugnatura regolabile. Potrai scegliere la regolazione della resistenza di pedalata con cambio ruotando la valvola al centro.

Questa cyclette offre la possibilità di regolazione in altezza del pavimento, in caso di irregolarità della superficie su cui è posizionata.

HOMCOM Cyclette Orizzontale

La cyclette orizzontale HOMCOM è l'attrezzo ideale per il tuo allenamento a casa o in palestra. Questa cyclette ti aiuta a restare in forma grazie ad un allenamento cardio e ad un potenziamento muscolare. Infatti potrai scolpire i tuoi muscoli e migliorare il tuo corpo. E' ideale per bruciare i grassi e scolpire la parte superiore e inferiore del tuo corpo. Braccia, petto, gambe, glutei, addominali saranno i protagonisti del tuo allenamento. Ma ti aiuterà anche a dimagrire, migliorare la salute del tuo cuore grazie ad un allenamento cardiovascolare. Potrai scegliere di fare attività fisica nel comfort della tua casa, ma con un attrezzo professionale, potrai allenarti come in palestra.

Il monitor LCD ti aiuta a tenere sotto controllo velocità, distanza, calorie e frequenza cardiaca. La struttura in acciaio rinforzato offre un supporto sicuro e mantiene la cyclette stabile a ogni utilizzo. E grazie alle rotelline integrate puoi spostarla facilmente dove preferisci.

Il supporto di spin bike per appoggiare telefono o tablet ti permette di allenarti mentre ascolti della musica o guardi i tuoi programmi preferiti.

La sua seduta con schienale, che la differenzia dalle normali cyclette verticali, è regolabile avanti e indietro in orizzontale per trovare la posizione adatta al tuo workout. Dispone di un porta borraccia integrato e il volano con resistenza magnetica regolabile su 8 livelli di resistenza magnetica, per avere l'intensità perfetta per ogni tuo allenamento.

‎Il peso utente che può supportare è di 110 Chilogrammi

Schwinn Fitness

La cyclette orizzontale Schwiin è disponibile in diversi modelli. Questa che abbiamo selezionato è bella e funzionale, solida e silenziosa. Un modo professionale e comodo per allenarti a casa ma come in palestra. Con questa cyclette potrai fare attvità aerobica per dimagrire e definire i tuoi muscoli. Inoltre manterrai il tuo cuore in forma grazie ad un allenamento cardiovascolare.

La cyclette dispone di 20 livelli di resistenza elettromagnetica con sistema di trasmissione ad alta velocità e inerzia (Perimeter Weighted Flywheel) per un avvio facile e allenamenti fluidi e silenziosi.

E' dotata di un modulo Bluetooth integrato per connettere alla APP di Schwinn Explore the World (disponibile in italiano) e correre in località panoramiche in giro per il mondo (video in HD), registrare e confrontare tutti i dati di allenamento. E' compatibile con la APP Zwift e fascia cardio Bluetooth 4.0 (non inclusa)

Potrai scegliere tra 12 programmi di allenamento: programma manuale, programma Intervalli HIIT (High Intensity Interval training), 10 programmi challenge (sfida) personalizzabili in base a obbiettivi di distanza, tempo o calorie. Programma con obbiettivo di frequenza cardiaca costante.

Il suo sedile regolabile orizzontalmente (sistema di bloccaggio tramite leva) è a nido d'ape in materiale facilmente igienizzabile, con sensori palmari integrati per il monitoraggio della frequenza cardiaca

Il suo computer di bordo è di facile utilizzo con 13 programmi e visualizzazione dei dati di allenamento (tempo, calorie, distanza, velocità, frequenza cardiaca).

Sunny Health & Fitness Cyclette reclinabile

La cyclette orizzontale Sunny Health and Fitness è facile da utilizzare. Potrai sederti e allenarti con questa cyclette reclinabile SF-RB4616 perché facile da regolare.

Una cyclette orizzontale ti permetterà di allenarti nel comfort della tua casa ma con i benefici di un allenamento di palestra. Potrai allenarti per mantenerti in forma o perdere perso scegliendo il tuo workout.

Massimizza i tuoi allenamenti con il sistema di controllo della tensione magnetico regolabile a 8 livelli. Tieni traccia dei tuoi progressi dell'allenamento con il monitor digitale LCD che visualizza scansione, tempo, velocità, distanza, calorie, contachilometri e frequenza cardiaca. Pratiche maniglie con sensori di presa a impulsi consentiranno di monitorare la frequenza cardiaca e l'intensità dell'allenamento.

Questa bici consente la regolazione in avanti e indietro del sedile senza doversi alzare, infatti ha una esclusiva regolazione facile del sedile senza problemi, il tutto fatto rimanendo seduti sulla bici. Il sedile con lo schienale imbottito è ampio e favorirà una seduta ergonomica e il tuo allenamento non farà affaticare la tua schiena. I pedali autolivellanti rendono facile posizionare i piedi nelle cinghie.

La bici reclinata ha ruote di trasporto integrate per una facile portabilità. La capacità di peso estesa può contenere fino a 130 kg.

La cyclette dispone di pedali autolivellanti con cinghie. Ha un'altezza interna regolabile Min 73,6 cm / Max 96,5 cm e un sistema di controllo della tensione magnetica regolabile a 8 livelli.

ZIPRO Cyclette da Allenamento

Con la cyclette ZIPRO VISION potrai provare un comfort particolare durante il tuo allenamento. Questa cyclette orizzontale offre l'efficienza di una bicicletta verticale ma senza sovraccaricare la colonna vertebrale. È perfetto per l'allenamento a casa, per le persone che vogliono ritrovare la forma fisica e dimagrire, ma che per chi vuole definire i muscoli e allenare il sistema cardiovascolare. Quindi utilizzando questa cyclette non solo ti allenerai in modo efficace salvaguardando la tua schiena ma potrai godere del comfort di un allenamento a casa.

Il computer multifunzionale con un grande display ti aiuterà ad allenarti. Ti permette di scegliere il programma giusto, potrai monitorare i progressi e controllare il tempo, la distanza e le calorie bruciate. Potrai impostare un livello massimo del tuo polso. Un allarme ti farà sapere se lo superi. Il monitoraggio del polso ti aiuterà a ottenere i risultati migliori. Puoi usare in sicurezza il tuo telefono durante l'allenamento grazie al pratico supporto. Il tuo film preferito, la tua musica o le tue app possono rendere la tua pedalata più piacevole. La cyclette ha un sedile comodo e un supporto per la schiena in modo da potersi allenare nelle condizioni più confortevoli e proteggere la spina dorsale. Lo stabilizzatore anteriore è dotato di ruote di trasporto, che permettono un trasporto facile e sicuro per il pavimento, inoltre i pedali antiscivolo, dotati di larghe cinghie regolabili, assicurano un corretto appoggio del piede.

Maxxus 4.2R Cyclette Orizzontale

La cyclette orizzontale con schienale da seduti Maxxus è un ottimo modo per allenarsi a casa e nel massimo comfort. Rispetto alle classiche cyclette occupa più spazio ma grazie alla sua struttura ti permette di stare seduto comodamente e allenarti senza grossi sforzi a carico della tua schiena. E' realizzata in lega d'acciaio, con un meccanismo magnetico della resistenza.

La cyclette ha una ruota fissa con sistema di frenata magnetico. Dispone di una regolazione elettronica della resistenza. Il sedile con lo schienale è basso e ha una posizione di seduta comoda che permette l'appoggio della schiena a differenza della cyclette verticale. Il suo utilizzo aiuta a mantenerti in forma ma senza un sovraccarico della colonna vertebrale che può rimanere in posizione corretta grazie all'appoggio dello schienale.



Il display LCD è posto sul manubrio ed è retroilluminato. La cyclette dispone di:

5 programmi di allenamento preimpostati,

4 programmi personalizzabili,

4 programmi per cardiofitness,

1 programma per potenza costante,

1 funzione avvio rapido

Questo attrezzo è molto comodo da utilizzare e spostare perchè dispone di rotelle. Potrai trasportarla in casa per il suo utilizzo e riporla facilmente. E' stata realizzata con un sistema di compensazione dell'altezza per pavimenti con dislivelli.

L'altezza della seduta è di 78 mm, regolabile su 12 posizioni. Il manubrio presenta un comodo display e le fascette stringipiedi sono regolabili per i pedali, mantenendo ben saldi i tuoi piedi.

Diadora Cyclette Recumbent Dakota

Diadora Dakota Comfort è una cyclette orizzontale adatta a diverse modalità di allenamento, con un porta tablet integrato per rendere l'esercizio ancora più piacevole.

Questo attrezzo è un ottimo strumento per tonificare e modellare gambe e glutei e per migliorare le prestazioni sportive. Il tipo di movimento riduce al minimo il rischio di traumi grazie alla distribuzione equilibrata del peso corporeo tra sella, pedali e manubrio.

La regolazione sforzo è pratica e precisa, in quanto regolabile elettromagneticamente su ben 24 differenti livelli.

Il computer LCD retroilluminato è dotato di 22 programmi di allenamento: 4 programmi ad obiettivo, 9 programmi di resistenza, 4 programmi personalizzabili dall'utente, 4 programmi HRC a battito cardiaco costante, 1 programma a watt invariati e 1 programma body fat per il test della massa grassa corporea.

Lo schermo visualizza le funzioni di tempo, velocità, calorie, distanza, watt e battito cardiaco. Quest'ultimo viene rilevato tramite gli appositi sensori palmari hand pulse integrati nel manubrio. Pedivella in 3 pezzi. Dotata di ruote di trasporto e piedini di livellamento base.



Questa cyclette permette di monitorare il battito cardiaco, sotto controllo tramite i sensori hand pulse posti sul corrimano. Non dovrai fare altro che appoggiare entrambi i palmi delle mani sui sensori hand pulse e il tuo battito cardiaco verrà rilevato e visualizzato sul monitor del computer.