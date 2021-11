Offerte Cyclette Black Week 2021 In attesa del Black Friday, ecco le offerte presenti su Amazon per questo prodotto Schwinn Cyclette Perfetta tanto per esperti di fitness che per principianti, Schwinn cyclette dispone di 20 livelli di resistenza elettromagnetica con un sistema di trasmissione ad alta velocità e inerzia che garantisce un avvio facile e un allenamento fluido oltre che silenzioso. Grazie al dispositivo Bluetooth integrato la cyclette può essere collegata all'app di Schwinn Explore the World (disponibile in italiano) così da poter pedalare in località panoramiche in giro per il mondo (con video in HD), ma anche registrare e confrontare tutti i dati di allenamento. Intuitiva ed ergonomica, è dotata di funzioni facili da usare ed ha una struttura leggera che può essere spostata agilmente da una stanza all'altra Schwinn 510U, Cyclette Unisex-Adult, Nero/Rosso, Taglia Unica da € 339,90 € 549,00 -38% Vedi l'offerta Homcom Cyclette Elettrica Compatta Ideale per chi desidera puntare su una cyclette semplice e compatta, quella di Homcom è pensata per consentire un esercizio regolare, adatto a mantenersi in forma bruciando calorie e coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo. Con questa cyclette infatti si allenano sia le braccia che le gambe. Ideale anche per le persone anziane, ha un'altezza regolabile su 6 livelli differenti e un pratico display LCD dove tenere sotto controllo il tempo, la velocità, la distanza percorsa ma anche le calorie bruciate. La resistenza può essere controllata semplicemente tramite un pulsante e l'altezza del manubrio è regolabile su 6 livelli così da consentire una postura comoda. homcom Cyclette Elettrica Compatto Altezza Regolabile in 6 Livelli Resistenza Regolabile Display LCD Acciaio, PP, Eva Bianco 41×50×96cm da € 47,21 € 81,95 -42% Vedi l'offerta

Cyclette da casa Non ingombrante e, in alcuni casi, persino pieghevole. Semplice da utilizzare anche se non ci si allena da anni, perfetta per allenamento a diverse intensità. La cyclette è quel tipo di attrezzo ideale per l'home fitness, da utilizzare in camera da letto, in salone mentre si guarda la tv, persino in cucina, mentre si controlla la cena. Andiamo a scoprire alcuni modelli di cyclette da acquistare con il Black Friday per creare una perfetta palestra in casa. ATIVAFIT Indoor Cycling Bike Perfetta per l'allenamento domestico, la cyclette di Ativafit è comoda da usare ma anche molto silenziosa. Dotata di una resistenza regolabile in 8 livelli, è adatta a soddisfare qulasiasi esigenza di allenamento. Tra le sue caratteristiche, anche il display LCD che permette di monitorare durata, velocità e calorie bruciate oltre a un pratico supporto per lo smartphone. Sul manubrio sono inoltre posizionati anche i sensori delle pulsazioni per tenere sotto controllo efficacemnete il battito cardiaco. La cyclette può supportare un peso massimo di 136 kg. ATIVAFIT X-Bike Pieghevole Cyclette da Allenamento Bici da Fitness Pieghevole con Computer di Allenamento e Sensori delle Pulsazioni Cyclette da Casa Pieghevole 8 Livelli di Resistenza da € 149,99 Vedi l'offerta

Cyclette pieghevoli Se lo spazio a disposizione è davvero poco in casa, non abbandonate l'idea di acquistare una cyclette con il Black Friday, ma su Amazon digitate "cyclette pieghevoli", entrerete in un variegato mondo di bike indoor tascabili, perfette per essere riposte in qualsiasi angolo della casa senza ingombrare. Si tratta di macchine complete di tutte le funzioni, pensate proprio per chi vuole allenarsi comodamente dal proprio appartamento. Cyclette pieghevole Ativafit Per chi cerca una cyclette funzionale ma non troppo ingombrante, quella pieghevole di Ativafit può essere la soluzione ideale. Essendo pieghevole, la bici può essere facilmente ripiegata a metà se non in uso, il che la rende poco imgombrant e ideale da riporre in un piccolo spazio. Grazie alle ruote anteriori si può spostare la cyclette facilmente. E' dotata di un monitor digitale facile da leggere che mostra i dati dell'allenamento: distanza, velocità, tempo e frequenza cardiaca; il supporto per telefono può contenere lo smartphone in modo da poter guardare la TV mentre si pedala. ATIVAFIT - Cyclette Verticale, Pieghevole, Magnetica, reclinabile, per Uso Interno, Sedile Grande. da € 118,99 € 139,99 -15% Vedi l'offerta