Cyclette a Casa: Fa Dimagrire?

In questo breve articolo parleremo proprio di come usare la cyclette, più precisamente a scopo dimagrante , cercando di mettere in luce le indicazioni fondamentali alla gestione dell' allenamento e della dieta ipocalorica.

Ancor più venduta del tapis roulant grazie alle minori controindicazioni generali, la cyclette può essere acquistata in numerose varianti , diverse per gamma, prezzo, livello tecnologico, design ecc.

Le altre regolazioni interessano principalmente la resistenza imposta alla pedalata. Il suo funzionamento dipende dal principio meccanico sul quale è costruita la cyclette, ma in linea di massima è in funzione del livello di allenamento del princìpio che si vuole seguire.

Per ciò che riguarda la cyclette, la priorità va sempre data al comfort. Nel ciclismo su strada l'inclinazione del busto ha un'importanza aerodinamica non trascurabile e permette di "spingere" di più sulle gambe; tuttavia, se viene imposta una retroversione eccessiva del bacino – dovuta ad una scarsa mobilità - il risultato sarà una sofferenza lombare.

Assumere una postura eccessivamente pronata può conferire fastidio e dolore alla schiena e alle spalle, soprattutto in presenza di disagi muscolo -tendinei e osteo-articolari ( tendiniti , contratture , artrosi ecc). Anche rimanere eretti, tuttavia, non è consigliabile.

In alcune cyclette è anche possibile modulare la distanza tra sellino e manubrio . Questa va in funzione delle lunghezze di busto e braccia, ma anche della mobilità generale – spalle e schiena.

Iniziamo parlando delle regolazioni. Di per sé, la pedalata in cyclette non richiedere grosse "finezze" come, invece, si userebbe fare per la spin bike . Questo perchè l'allenamento di indoor cycling tipo spinning è basato su intensità decisamente superiori, basate su variazioni di ritmo, ripetute, stand-up sulla sella ecc.

Tale affermazione, che sembrerebbe "cozzare" rispetto a quanto affermato sopra, vuole in realtà sottolineare che pur essendo di facile utilizzo, la gestione dell'allenamento in cyclette potrebbe non essere semplice da progettare.

Non tutti sanno come si regola la cyclette!

Come Allenarsi

Come allenarsi con la cyclette per dimagrire?

L'uso della cyclette per dimagrire può avvenire sostanzialmente secondo tre princìpi:

Allenamento costante Allenamento periodizzato Allenamento casuale.

Il primo è un metodo semplice, quasi banale. Dando per assodato il carico di allenamento sostenibile, in termini di volume e intensità, questo viene distribuito equamente in "x" routine settimanali.

Ad esempio: 4 allenamenti da 60 minuti a una velocità teorica di 18 km / h o con una resistenza "n".

Il secondo, più complesso, prevede la differenziazione dell'allenamento in base ad uno specifico obbiettivo.

Ad esempio, se questo fosse il dimagrimento di 10 kg fissato a 365 giorni dall'inizio, il carico di allenamento potrebbe essere gestito (aumentato, diminuito, cambiato nel rapporto tra volume e intensità) in relazione al periodo – maggiore in estate o in inverno, superiore all'aumento delle calorie con la dieta ecc.

Il terzo, molto usato per chi ha scelto un macchinario elettronico dotato di programmi pre-impostati, è totalmente arbitrario e va sia in funzione della "voglia" di chi lo segue, sia in relazione all'algoritmo della macchina.

E' il meno metodico ed efficacie per il dimagrimento, ma sicuramente il più fantasioso.

Facciamo ora un paio di considerazioni "metaboliche" sull'uso della cyclette per dimagrire.

Meccanismo di dimagrimento

Il dimagrimento è imposto da un bilancio energetico negativo. Ergo: bisogna mangiare meno di quanto si consuma. Nota: impatto metabolico e ripartizione nutrizionale, che sono comunque importanti, subordinano sempre a questa regola.

Fare cyclette è un modo come un altro per aumentare l'energia OUT. Detto questo, a chi pedala interessa fondamentalmente consumare il grasso in eccesso. Scontato? Non direi.

Siccome la produzione energetica muscolare è concepita per non "bersagliare" solo i lipidi, ma anche i carboidrati e gli amminoacidi, come facciamo a selezionare il substrato adiposo? Semplice. Non si può. Diciamo che l'allenamento e la dieta possono influenzare questa attitudine, ma "non fanno miracoli".

Oggi sappiamo tuttavia che minore è l'intensità di esercizio e maggiore è la "fetta" di acidi grassi consumati rispetto al resto.

Viceversa, maggiore è l'intensità e maggiore è la percentuale di carboidrati.

Se poi ci troviamo in condizioni di squilibrio nutrizionale (deficit cronico di carboidrati o di calorie generali), a pagarne le spese saranno gli amminoacidi delle proteine muscolari.

D'altro canto, a parità di volume, una maggiore intensità assicura la superiorità di: dispendio calorico, EPOC, capacità di metabolizzare il glucosio e di gestire i carboidrati alimentari.

Quindi? Meglio pedalare lentamente per tanto tempo o velocemente ma per brevi sessioni? Sono utili entrambi e la soluzione migliore è senz'altro alternarli.

Diciamo che bassa intensità e ampi volumi permettono di tagliare maggiormente le calorie con la dieta e di bersagliare di più gli acidi grassi del tessuto adiposo, mentre l'alta intensità e bassi volumi permettono di mangiare di più e una quantità superiore di carboidrati.

Parliamo ora velocemente di come dovrebbe essere la dieta finalizzata al dimagrimento.