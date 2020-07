In piscina è obbligatorio l'uso della cuffia per capelli, fedele compagna degli occhialetti da nuoto e del costume da bagno . Ma la scelta di questo accessorio indispensabile per il nuoto non è sempre semplice. A volte la cuffia è troppo larga, altre volte troppo stretta e, con i capelli lunghi, infilarla può essere un problema.

Lahtak propone una cuffia per nuotare in piscina in tutta comodità, dal design comodo, che non stringe sulla testa, ma aderisce sulla fronte e non sfugge, lasciando larga la parte posteriore. La sensazione è quella di indossare una fascia per capelli. La cuffia per capelli lunghi Lahtak è realizzata in silicone super resistente, elastico, morbido ma forte e confortevole, che assicura un'ottima durata al prodotto. Adatta per capelli lunghi, dread e treccine.

Speedo, azienda specializzata nella produzione di accessori e abbigliamento per il nuoto, propone una cuffia in silicone progettata appositamente per i nuotatori e le nuotatrici con capelli lunghi. Si tratta di un modello facile da indossare e da togliere, delicato sui capelli. Una cuffia che offre una vestibilità ottima grazie al suo design con "spazio extra". L'accessorio protegge, inoltre, i capelli dagli effetti del cloro . E' realizzata in silicone senza lattice , per durare più a lungo.

Le cuffie ideali per praticare nuoto se si hanno capelli lunghi, dunque, devono essere preferibilmente in silicone (in modo da non far fuoriuscire i capelli) e un po' più capienti delle standard. Ecco di seguito due modelli consigliati e acquistabili online:

Iniziamo con alcuni modelli di cuffie consigliati per chi ha i capelli molto lunghi. Spesso, infatti, inserire una lunga chioma nella piccola cuffia in tessuto e silicone può risultato complesso, non solo, se la cuffia non è di qualità, durante la nuotata, i capelli potrebbero fuoriscire, annullando del tutto la funzione dell'accessorio.

Cuffie per non bagnare i capelli

E' scomodo, insopportabile, tuffarsi in acqua e doversi bagnare sempre i capelli. Fastidioso sentire l'umidità in testa, soprattutto quando si nuota nei mesi più freddi e se l'acqua della piscina non è perfettamente riscaldata. Per questo sono state brevettate delle cuffie per il nuoto che non fanno bagnare i capelli. Si tratta di cuffie in silicone in grado di non far penetrare l'acqua e di proteggere la chioma dal cloro.

Vetoky, cuffia nuoto impermeabile

Ecco una cuffia nuoto molto apprezzata dagli utenti Amazon, realizzata in silicone impermeabile e con comodo spazio per le orecchie.

La cuffia per nuoto Vetoky ha un design 3D ergonomico, adatto per nuoto amatoriale o professionale, per nuoto regolare, sincronizzato e pallanuoto. Progettata per essere impermeabile, per impedire l'ingresso dell'acqua in testa e nelle orecchie. A caratterizzare questo accessorio per il nuoto, infatti, è lo spazio riservato alle orecchie. Il bordo di cucitura elastico rende la cuffia elegante e raffinata. Facile e veloce da indossare e da togliere senza impigliarsi i capelli.

Gli utenti la valutano come un buon prodotto, comodo anche per capelli lunghi, impermeabile, confortevole.

