Cuffie per Correre 2020: Migliori Modelli per il Running

Cuffie per Correre Chi pratica la corsa o running spesso accompagna gli allenamenti con della musica, con l'ascolto di podcast o di un programma radiofonico particolarmente gradito. Per far ciò serve un buon paio di cuffie, articolo che infatti si è conquistato di diritto un posto tra gli accessori per i runner più gettonati. Trovare le cuffie per correre adatte alle proprie esigenze non è facile: c'è chi preferisce la versione senza gommini (che invece attualmente sembra andare per la maggiore), chi le vuole con il bluetooth, chi teme che le cuffie cadano durante la sessione di running. Per fortuna le opzioni sono veramente molto numerose, cambia la qualità e cambia il prezzo, ma cambia anche il modello vero e proprio, così che, seppur difficile, non è impossibile trovare ciò che si desidera. Ecco quindi una selezione e alcuni consigli per scegliere le cuffie perfette per correre.

Cuffie per Correre che non Cadono La prima regola di un buon paio di cuffie per correre è che non devono assolutamente cadere! Non c'è nulla di più fastidioso di una sessione di corsa in cui il runner si deve preoccupare di sistemare continuamente le cuffie al loro posto, piuttosto che del ritmo o del corretto appoggio del piede. Partiamo dal presupposto che praticamente tutte le cuffie moderne pensate per il running tendono a rimanere al posto loro, è pur vero però che c'è un discorso di comfort da fare, quindi vediamo da vicino le possibilità che abbiamo. Cuffie Bluetooth Sport Bass+ Le cuffie Bluetooth Sport Bass+ di GRDE sono perfette per chi cerca cuffie per correre wireless, ma non ama particolarmente i modelli in cui i due auricolari sono totalmente slegati. In questo caso le cuffie hanno un sottile supporto che si sistema sopra la nuca e che tiene ben fermi gli auricolari che, ovviamente, finiscono proprio sopra il padiglione dell'orecchio. I comandi si trovano sopra l'auricolare, sono quindi molto semplici da gestire mentre si corre. Queste cuffie sono dotate di: bluetooth, scheda TF e radio FM. Proprio perché sono pensate per le attività sportive, non si danneggiano con il sudore, sono molto leggere e possono essere piegate in modo da occupare pochissimo spazio, così una volta terminato l'utilizzo si possono riporre facilmente nel marsupio o in tasca. Cuffie Bluetooth Sport Bass+, Auricolari Bluetooth Sport Supporto Scheda Micro SD e Radio FM Pieghevole Leggeri, Cuffie Bluetooth Senza Fili HiFi Stereo Pieghevoli Portatile con Mic € 24,99 Vedi l'offerta