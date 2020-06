Un piano cottura , più o meno grande, a gas o elettriche, a più o meno fornelli da sistemare su appositi mobiletti pensati anche questi per le vacanze in campeggio. La cucina da campeggio è indispensabile soprattutto per chi trascorre in campeggio più di una settimana, perché se per 7 giorni può essere tollerabile (e non totalmente antieconomico) andare avanti con panini e pasti in ristoranti , locali e pizzerie, per un tempo più lungo diventa più complicato.

L'organizzazione di un campeggio è sempre divertente, ma anche impegnativa. Bisogna reperire per tempo tutto l'occorrente, dalla tenda ai materassini, dal tavolo pieghevole alla tanto amata amaca. Ma, per cucinare in tutta comodità e autonomia, è impensabile fare vita da camping senza aver prima acquistato una cucina da campeggio.

Cucina a gas da campeggio

Le più diffuse sono le cucine da campeggio a gas, che funzionano grazie ad una bombola (che reperirete nei negozi specializzati o anche questa online) come alcune cucine un po' datate.

In commercio esistono diversi modelli di cucina a gas per camping. Piani cottura da 1 a 4 fuochi, davvero pratici e funzionali. Le cucine a gas sono solitamente disponibili nelle colorazioni bianco, nero e acciaio, semplici da pulire e dotate di sportello per coprire i fornelli quando non devono essere utilizzati. L'aspetto della copertura non è da trascurare, visto che la cucina da campeggio è fuori, all'aperto, e deve quindi avere un minimo di protezione da umidità e intemperie. Per chi lo preferisce, sono disponibili anche cucine con piastre in ghisa che scaldano velocemente.

Ecco di seguito alcuni modelli di cucina da campeggio a gas di ottima qualità:

Il modello MPM è molto pratico, è realizzato in lamiera d'acciaio stampato e pesa solo 3,5 kg. Ha un coperchio di protezione che però è rimovibile. I bruciatori o fuochi sono 3, quindi si adatta alle esigenze di tante famiglie e rende possibile preparare più cose in contemporanea. Si pulisce con estrema facilità ed è compatibile con ogni tipo di gas. Le recensioni degli utenti che hanno acquistato questa cucina a gas da campeggio sono molto positive, l'unico appunto mosso riguarda il manuale di istruzioni che è solo in lingua polacca.

Il set pieghevole della Campingaz è un classico delle cucine da campeggio. E' la quinta essenza della praticità perché si chiude come una valigetta e si trasporta davvero facilmente: pesa appena 4 kg! Anche se è coperto, il suo utilizzo è indicato soprattutto per i mesi primaverili ed estivi. E' dotato di accensione piezoelettrica e funziona con bombole di gas R907. La chicca in più: la griglia tostapane per preparare buonissimo toast per la colazione! Le recensioni definiscono il set pieghevole della Campingaz "eccellente".