Cronometro Il cronometro è un accessorio molto utilizzato, soprattutto in ambito sportivo. Dal greco chrónos (tempo) e métron (misura) è un orologio pensato per rilevare tempo con accuratezza. In commercio esistono cronometri digitali ed analogici, da polso o nella classica versione con laccetto per prendere i tempi degli atleti. Si tratta di prodotti sempre più precisi e all'avanguardia. Scopriamo insieme quali sono i migliori cronometri sul mercato, da tutti i prezzi e per tutte le esigenze.