Crawl o stile libero (nuoto): in cosa consiste

La posizione di nuoto a faccia in giù consente una buona libertà di movimento delle spalle , e quindi delle braccia in acqua; cosa che non avviene nello stile dorso, in cui gli arti superiori non possono essere mossi facilmente nella parte posteriore della colonna vertebrale .

Movimento delle braccia

La posizione di partenza del crawl è anche nota come posizione "semplificata". Il nuotatore inizia a pancia in giù con entrambe le braccia stese in avanti ed entrambe le gambe stese all'indietro.

I movimenti delle braccia del crawl forniscono la maggior parte dell'inerzia (circa 80%). Le braccia si alternano da un lato all'altro, quindi, mentre un braccio tira e spinge sott'acqua, l'altro braccio si riprende sopra la superficie.

Il movimento può essere suddiviso in quattro parti: downsweep, insweep, upsweep e recovery. Ogni movimento completo del braccio viene definito stroke; un colpo con entrambe le braccia forma uno stroke cycle.

Dalla posizione iniziale, il braccio affonda leggermente più in basso e il palmo della mano ruota di 45 gradi con il lato del pollice del palmo verso il basso, per catturare l'acqua e prepararsi alla trazione. Il movimento di trazione esegue un semicerchio, con il gomito più alto della mano e la mano rivolta verso il centro del corpo e verso il basso. Il semicerchio termina davanti al petto, all'inizio della gabbia toracica. La trazione può essere perfezionata utilizzando una forma verticale iniziale (EVF) e massimizzando così la forza di trazione.

La spinta "spinge" il palmo all'indietro, attraverso l'acqua, inizialmente sotto il corpo e lateralmente alla fine della spinta.

Questa trazione associata a spinta è anche nota come curva a S.

Qualche attimo dopo l'inizio della trazione, l'altro braccio inizia il recupero. Il recupero muove il gomito a semicerchio su un piano verticale, nella direzione avanti. L'avambraccio e la mano sono completamente rilassati e pendono dal gomito, vicino alla superficie dell'acqua e vicino al corpo del nuotatore. L'inizio del recupero assomiglia "all'estrazione della mano dalla tasca posteriore di un paio di pantaloni", con il mignolo verso l'alto. Più avanti nella fase di recupero, il movimento della mano è paragonabile al "sollevamento della cerniera posteriore di una muta subacquea". Le dita scendono verso il basso, appena sopra la superficie dell'acqua. A metà del recupero una spalla viene ruotata in avanti in aria, mentre l'altra è rivolta all'indietro, per evitare la resistenza dovuta all'ampia area frontale che, in questo momento specifico, non è coperta dal braccio. Per migliorare la rotazione di spalla, alcuni rollano il busto, mentre altri tutto il corpo.

I principianti commettono spesso l'errore di non rilassare il braccio durante il recupero e di spostare la mano troppo in alto e troppo lontana dal corpo, in alcuni casi anche più in alto del gomito. In questi casi, la resistenza e lo sforzo muscolare aumentano a scapito della velocità. I principianti spesso dimenticano di usare le spalle (allungandole) per far entrare la mano più in avanti possibile. Alcuni dicono che la mano dovrebbe entrare per prima nell'acqua con il pollice, riducendo la resistenza di eventuali turbolenze, altri sostengono che tocchi al dito medio, con il polso leggermente flesso. All'inizio della tirata, la mano si comporta come "un'ala", e si muove più lentamente del nuotatore, mentre alla fine si comporta come "un remo", e si muove più velocemente del nuotatore.