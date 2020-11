Covid-19: senza Sport quali sono gli Effetti su Corpo e Mente

Per non parlare degli impatti dell'assenza di sport sulla salute mentale , che possono aggravare lo stress o l' ansia che molti sperimenteranno di fronte all' isolamento dalla normale vita sociale, alle preoccupazioni economiche, alle difficoltà da affrontare e all'idea di ammalarsi o che il virus colpisca un famigliare. Uno stato apprensivo, quello provocato dallo stato di emergenza, che spesso trova sfogo benefico in una nuotata, una corsa , in una lezione di spinning , ora negate.

Nel migliore di casi, tappetini, pesetti, corda o, per i più attrezzati, cyclette e tapis rulant fanno il loro ingresso in soggiorni e camere da letto. Spesso, però, è lo spazio a mancare, circostanza che rende assai più difficile impegnarsi nell'esercizio fisico ed essere costanti.

L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda come allenamento ideale per mantenersi in salute 150 minuti di attività fisica a intensità moderata o 75 minuti di attività fisica ad alta intensità a settimana. Non sempre, però, è possibile allenarsi in casa .

Come allenarsi in casa

Organizzando in modo adeguato tempi e spazi domestici, è possibile non spezzare il ritmo. Infatti, fare esercizio a casa, ora che la pandemia da Covid-19 ha chiuso le porte di centri sportivi e palestre, non è infattibile, anche senza disporre di attrezzi particolari.

Si può essere più attivi durante il giorno facendo stretching, dedicandosi ai lavori domestici, salendo e scendendo le scale come fossero uno step, ballando, effettuando aerobica in salotto. Con tappetino, semplici pesetti e una palla da fitness, invece, si può mantenere la forza muscolare in allenamento: non occorrono grandi spazi, ma è fondamentale che ci si muova a tutte le età.

Se non si dispone di attrezzature, ci si può ingegnare con gli oggetti domestici di uso quotidiano: al posto dei pesi via libera a bottiglie di plastica, libri, sacchi di vestiti o barattoli di latta. E per il riscaldamento iniziale? Sono ideali gli asciugamani per le distensioni di braccia e spalle o un comune e onnipresente manico di scopa.