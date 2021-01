Covid-19: Passaporto Vaccinale per Palestre e Piscine

Cos'è il passaporto vaccinale?

Il passaporto vaccinale è un certificato di vaccinazione, un documento che attesti quindi l'immunità al virus, utile per potersi muovere liberamente in Europa. L'idea, per ricominciare a circolare e salvare il settore del turismo fortemente penalizzato dalle chiusure e dalle limitazioni agli spostamenti per contrastare l'emergenza, è venuta al primo ministro greco. Da questa proposta, successivamente, si è acceso un dibattito sull'estensione del passaporto in diversi settori, in particolare quelli considerati più a rischio: locali pubblici, ristoranti, bar, piscine e palestre.

Condizione necessaria: l'equo accesso al vaccino

Sebbene anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, abbia parlato del requisito medico come strumento necessario per mantenere aperte le frontiere e spostarsi liberamente tra gli Stati membri, il passaporto vaccinale viene avvertito da molte nazioni come una ulteriore discriminante tra le persone sicure e non sicure. L'andamento delle campagne vaccinali nei singoli Stati membri ha evidenziato forti discrepanze nell'accesso e nella possibilità di essere vaccinati: i cittadini di alcuni Paesi, infatti, hanno più probabilità di essere vaccinati rispetto ad altri. Come primo step preliminare -questa la posizione di molti rappresentanti delle istituzioni europee - si dovrebbero garantire scorte di vaccino adeguate e ci si dovrebbe assicurare che vengano distribuite in modo equo e trasparente.