In questa guida esamineremo le varie tipologie di costumi e cercheremo di guidarvi nella scelta del costume da nuoto perfetto per l'allenamento che seguite.

Naturalmente chi pratica il nuoto agonistico e di conseguenza prende parte anche a competizioni sportive in vasca, deve stare più attento che mai alla scelta del costume. In questo secondo caso, infatti, il costume non deve limitarsi a calzare a pennello, ma deve anche soddisfare gli standard imposti dalla FINA (Federazione Internazionale del Nuoto). La cosa non stupisce, dato che ormai esistono costumi da nuoto realizzati con tecnologie che sostengono i muscoli , riducono l'attrito con l'acqua e di conseguenza influiscono anche sulla performance della gara.

Il costume da piscina è l'accessorio indispensabile per il nuoto e le altre attività acquatiche. In particolare un costume di buona qualità si rivela fondamentale per gli allenamenti di nuoto. Anche chi pratica il nuoto amatoriale, infatti, dovrebbe avere la cura di scegliere un costume che non renda sgradevole la nuotata, magari perché troppo stretto o, al contrario, troppo largo, affinché l'allenamento risulti soddisfacente e non si perda tempo a sistemare bretelle che scivolano o cuciture che stringano eccessivamente.

In virtù di queste caratteristiche particolari del costume da piscina, può essere utile prendere le misure sul proprio corpo, proprio come si farebbe per un abito sartoriale, per non sbagliarsi nella scelta. E' comunque sconsigliato delegarne l'acquisto o presupporre di avere la stessa taglia per brand diversi.

Quando un costume è troppo largo fa delle pieghette, nei modelli femminili le bretelline tendono a scendere, la vita non è sufficientemente aderente, così come la zona del petto dove l'acqua tende poi ad entrare, frenando quindi il movimento della nuotata. Un costume troppo stretto, invece, rende difficile qualsiasi movimento, stringe e comprime eccessivamente la pelle , è complicato da infilare all'inverosimile.

Il costume da nuoto deve calzare come un guanto. La sua comodità è una cifra indispensabile per assicurarsi un allenamento gradevole, in cui chi nuota si focalizza unicamente sul lavoro da svolgere in vasca e non sui piccoli fastidi che possono derivare da un costume sbagliato. I rischi sono essenzialmente due:

Costumi da Piscina Donne

I costumi da piscina per donne sono essenzialmente di tre tipi:

Intero

Due pezzi/Bikini

Full body (al ginocchio o lungo)

I primi due vengono utilizzati soprattutto nel nuoto amatoriale, sebbene il bikini non sia diffusissimo c'è comunque chi lo preferisce per l'allenamento in piscina. Il terzo, invece, è pensato proprio per chi si allena al livello agonistico ed è di un materiale diverso, non in elastan o lycra per intenderci, ed è anche ben più costoso.

Costume Intero da Piscina per Donne

Il costume intero è il classico dell'allenamento in vasca, anche in questo caso ne esistono diversi modelli tra i quali è possibile scegliere. I diversi modelli si differenziano principalmente per come le spalline si chiudono sul dorso:

Modelli a "U", in cui la schiena è completamente scoperta, che sono quindi molto comodi ma che non sostengono molto

Modello a "Y" in cui le due bretelline si uniscono per formarne una sola.

Modello a "X" in cui le spalline si incrociano

Cambia poi l'apertura sulla schiena che, se nel modello a "U" è sempre totale, nel modello a "Y" o "X" può essere più o meno ampia.

Questo modello firmato Arena è comodo e resistente, realizzato in tessuto MaxLife. Questo materiale esclusivo offre massima resistenza al cloro, asciugatura rapida e protezione UV integrata UPF 50+, assicurando inoltre una vestibilità elevata e una durabilità estrema per allenamenti intensivi. Il costume da bagno donna Arena Solid Light Tech High è pensato gli allenamenti delle nuotatrici che nuotano spesso. Chi lo ha acquistato lo giudica molto bene, perché rispecchia le aspettative e le taglie, oltre che per il suo rapporto tra qualità e prezzo, davvero notevole visto anche il brand.

Nel modello Speedo le bretelle si incrociano ad X per lasciare scoperta una piccola porzione di schiena. Questo costume da piscina consente una grande libertà di movimento, anche perché è realizzato con tessuto elasticizzato in 4 direzioni per offrire maggiore comfort. Questo modello è 100% resistente al cloro, ciò significa che, se ben adoperato, durerà a lungo e non scolorirà, come invece fanno altri costumi non dotati di questa particolare caratteristica. E' provvisto di quick dry, ovvero di un sistema di asciugatura rapida che ne rende ancora più pratico l'utilizzo.

Costume da Nuoto intero al ginocchio

E' il modello che si vede indossare alle atlete in gara e non c'è da stupirsi. Comodissimo, consente una grande libertà di movimento sostenendo però la muscolatura e favorendo i gesti tipici del nuoto. In genere è realizzato in fibra di carbonio, molto leggera e versatile, e infatti ha un costo decisamente più importante rispetto al classico costume da piscina in lycra, poliammide o elastam.

Vale la pena acquistarlo solo ed unicamente se pratichiamo nuoto agonistico, oppure se partecipiamo a gare in acque libere o sulla lunga distanza e del nostro equipaggiamento fanno parte accessori specifici, come gli smartwatch da nuoto.

Il costume monopezzo con taglio sportivo da donna di Aquarti è un'ottima scelta per le nuotatrici molto attive. Il modello nero colpisce con l'orlo a contrasto e le gambe allungate, di media lunghezza. Un ulteriore vantaggio è costituito dal taglio posteriore a forma di U, un reggiseno interno con coppe estraibili e un elastico sotto il busto. Il tessuto con l'aggiunta di elastan sottolinea perfettamente il fisico femminile e offre una completa libertà di movimento durante il nuoto. Il materiale di alta qualità è anche resistente al cloro, supporta perfettamente il lavoro dei muscoli e ne riduce la fatica.

Costume da Piscina Bikini due pezzi

Non è molto frequente vedere i bikini in piscina, soprattutto se si parla di allenamento, tuttavia c'è chi li preferisce al costume intero. Come mai? Sicuramente se non si insegue la performance a tutti i costi i costumi due pezzi per la piscina si distinguono per comodità. Questo significa che se non si tollera l'aderenza del costume intero, in particolare sulla pancia, il bikini per la piscina può essere una buona soluzione.

Il sostegno, infatti, è molto buono: il pezzo di sopra non ha nulla a che vedere con quello che ci si aspetterebbe di trovare in un normale "bikini da spiaggia", ma è a tutti gli effetti un reggiseno sportivo, che quindi contiene e permette a chi lo indossa di muoversi in totale comodità.

Il modello targato Arena è un bikini che si presta molto bene all'allenamento in vasca. Il design, comodo e trendy, prevede un top con spalline incrociate per una vestibilità ottimale e slip bikini con cordino interno. E' realizzato per l'80% in Poliammide e per il 20% in Elastan, con tessuto MaxFit resistente a cloro e sale. Trattandosi di un costume pensato per il tempo libero, spesso sinonimo di piscine all'aperto, è dotato di protezione UV UPF 50+ e si asciuga molto rapidamente.

Costume per Piscina Cut

C'è un ultimo modello che può essere interessante per chi, anche in piscina, cerca un tocco di stile in più, ed è il costume cut out in cui l'apertura sulla parte bassa del dorso è così ampia da arrivare fino al ventre scoprendo i fianchi. Si tratta di un costume molto femminile che, realizzato nel tessuto sportivo, nulla ha da invidiare ad altri modelli quale il classico costume intero.

La comodità di questo modello Arena è dovuta all'assenza di cuciture laterali, sostituite dalle ampie aperture sui fianchi. Le spalline sono ergonomiche E' 100% resistente al cloro e ha una protezione UV UPF 50+. Inoltre, il tessuto maxlifeè resistente al cloro al 100%. Arena Big Logo ha un'ottima vestibilità, pensata per ridurre al minimo l'attrito e per questo si candida ad essere il costume perfetto per coloro che si allenano intensamente.