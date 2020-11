Coronavirus: quale distanza mantenere quando si corre o si cammina

Mantenere la giusta distanza anti contagio quando si esce per una passeggiata o una corsa non lontano da casa (come previsto dai decreti), è fondamentale per contenere il rischio di infezione da Covid-19.

Il classico metro e mezzo (o due, per le persone più attente) spesso non è sufficiente per essere al riparo dai droplets, le piccole goccioline – spesso troppo piccole per poter essere viste a occhio nudo – che possono trasportare il virus Sars-Cov-2.

Il "distanziamento sociale" di circa 1.5m imposto dai decreti è stato considerato un efficiente metodo di prevenzione e contrasto al diffondersi del virus poichè è stato dimostrato che il maggior numero di goccioline cade verso il terreno e/o evapora prima di riuscire a percorrere una distanza di 1.5m.

Tuttavia, questo coefficente di separazione è stato calcolato tra persone che stavano in piedi ferme. Occorre sapere, però, che esistono fattori esterni, come la presenza di vento e i movimenti aerodinamici di una persona in movimento, tipo una camminata veloce, la corsa o lo spostarsi in bicicletta, da tenere in considerazione per meglio calibrare la distanza ideale di sicurezza.

Una ricerca condotta dall'Università di Tecnologia di Eindhoven e dell'Università KU di Lovanio, per esempio, ha dimostrato che i metri debbano aumentare notevolmente in caso di movimento.