Correre in inverno: riscaldamento, tecnica e benefici della corsa con il freddo

Per proteggere fronte e le orecchie sono utili anche fasce specifiche per il runner, che si possono usare anche per coprire la gola.

Con il passare del tempo mentre si corre, la temperatura corporea aumenta e si inizia a percepire un maggiore calore, che spinge a togliersi alcuni strati di indumenti che, in una prima fase, sembrano addirittura non sufficienti a scaldare in modo adeguato. Gli abiti levati aumentano progressivamente con il prolungarsi della corsa, e vanno di pari passi con l'eliminazione di alcuni accessori, anch'essi usati per scaldarsi.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è quale sia l' abbigliamento idoneo per correre all'aperto in inverno, facendo in modo che le prestazioni non ne risentano ma contemporaneamente senza ammalarsi.

Correre d'inverno: l'abbigliamento più acquistato su Amazon

Sul portale di e-commerce più famoso del mondo è disponibile una vastissima gamma di capi di abbigliamento pensati per chi ama fare sport outdoor anche d'inverno. Eccone una selezione, sulla base degli articoli con più recensioni positive per ogni categoria di abbigliamento tecnico:

Tra le maglie termiche, spicca quella di Under Armour: pratica, confortevole, di veloce asciugatura, ha anche il vantaggio di evitare i cattivi odori. Il tessuto a doppio strato della maglia palestra uomo mantiene il calore e ha un esterno liscio che asciuga velocemente. Realizzata con materiali di alta qualità, indossata sembra una seconda pelle. Gli utenti di Amazon ne apprezzano la vestibilità, il grado di termicità e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non manca però chi si dice critico della qualità nei dettagli, come la stampa dei loghi.

Quanto alle giacche termiche, è molto apprezzata quella di Time to run, un modello da corsa con cappuccio Thermo Running, ideale per la corsa invernale o per una passeggiata o un giro in bici d'inverno. Questa giacca - disponibile in modello da uomo o da donna - è in tessuto termico in poliestere spazzolato, traspirante e ad asciugatura rapida, per un maggiore comfort durante l'allenamento. Si tratta di una giacca versatile, con tasche per tenere al caldo le mani, taschino per smartphone, fori per il pollice e finiture catarifrangenti. Gli utenti Amazon hanno trovato molto funzionale la giacca e ne consigliano l'acquisto. Secondo alcuni la giacca è per temperature medie e il cappuccio un po' largo.

Nel campo dei berretti adatti per il running, su Amazon non teme confronti - anche per l'ottimo prezzo - quello proposto in vari colori da Hasagei. Il materiale morbido e caldo mantiene la testa e le orecchie al caldo anche nelle giornate fredde. Tiene la testa al caldo senza esagerare. Nei giorni più caldi lascia invece traspirare la pelle. Questo berretto è in pile super confortevole, ideale per lo sport perché non molto spesso, è leggero e comodo. Si adatta in modo casual anche alla tasca dei pantaloni o alle tasche sulla cinghia degli zaini.

Ecco una selezione di altri capi di abbigliamento ideali per chi ama correre durante le giornate fredde e disponibili per l'acquisto su Amazon: