Come si disinfettano gli indumenti sportivi per togliere il cattivo odore?

Gli indumenti sportivi tecnici utilizzati per l'allenamento, dopo un certo numero di utilizzi, e a seconda delle caratteristiche della pelle, possono trattenere l'odore di sudore. Per combatterlo sarebbe necessario lavare questi abiti ad alta temperatura, ma, purtroppo, il rischio sarebbe quello di rovinarli In questo breve articolo vedremo come contrastare questo fenomeno grazie all'uso di disinfettanti per indumenti. (fonte: Shutterstock)

Cattivo odore negli indumenti sportivi: perché utilizzare i disinfettanti? La fastidiosa "puzza", che sembra sparire al lavaggio ma tende a "rinvenire" al contatto successivo con la pelle, è causata principalmente dall'azione batterica. Lavare accuratamente gli abiti e disinfettarli per rimuovere i batteri dopo ogni utilizzo aiuta a prevenire i cattivi odori a lungo termine. Come anticipato in premessa, sappiamo che il calore può uccidere gran parte dei microorganismi e contribuire ad abbattere la carica batterica, anche dagli indumenti sportivi; tuttavia, il calore può danneggiare i tessuti, facendoli restringere, o allungare, o deformare. Utilizzare, oltre a un buon detersivo per bucato, anche un disinfettante, può essere di grande aiuto a combattere l'azione batterica e a togliere o prevenire il cattivo odore dei vestiti senza rovinarli. Vediamo come utilizzarli.

Come disinfettare gli indumenti sportivi per combattere l’odore Gli abiti sportivi andrebbero lavati, più o meno, a 30°C; possiamo considerarli come "delicati". Inoltre, è sconsigliato l'utilizzo di candeggina, che potrebbe alterare il colore e la struttura, quindi la funzione, dei tessuti. Pertanto: come trattare i vestiti tecnici con i quali si suda molto, per non rovinarli? Usando un detersivo disinfettante o un additivo disinfettante. I detersivi igienizzanti sono i più semplici da usare. Includono, di per sé, il principio attivo che combatte i batteri e può essere utilizzato come un detersivo qualunque. Gli additivi igienizzanti, invece, possono essere utilizzati in modi diversi, a seconda che si lavi a mano o in lavatrice: Aggiungendo il prodotto direttamente nella vaschetta della lavatrice per il detersivo;

nella della lavatrice per il detersivo; Aggiungendo il prodotto nell'acqua (seguendo il dosaggio consigliato) e lasciando in ammollo per un paio d'ore.

Igienizzare periodicamente la lavatrice può essere di aiuto Rimuovere i batteri già presenti all'interno della lavatrice è un accorgimento utile sia per combattere i cattivi odori, sia per mantenere un buon livello igienico. I disinfettanti per lavatrice aiutano a rimuove lo sporco e i residui di sapone – oltre al calcare –, entrambi legati alla persistenza della carica batterica e della fastidiosa puzza dagli abiti. Essi agiscono non solo nel cestello, ma anche nel filtro, nei tubi e nell'oblò. In pratica, disinfettando ogni 8-12 settimane la lavatrice si potrà ottenere un miglior risultato sull'odore dei vestiti, una pulizia più efficace e un maggior tasso di igiene.