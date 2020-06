Come scegliere il Sacco a Pelo: i 10 Migliori Modelli Estivi e Invernali

La scelta del Sacco a Pelo

Il sacco a pelo è uno dei fondamentali del campeggio. A meno che non optiate per una brandina, un materassino e le classiche lenzuola, il sacco a pelo sarà il vostro immancabile compagno per tutta la durata delle vostre vacanze in tenda, ma anche in ostelli e rifugi se deciderete di mettervi in strada su sentieri e cammini. Per questa ragione è necessario sceglierlo con grande attenzione, in modo che possa davvero soddisfare tutte le nostre esigenze.

Non solo, il sacco a pelo dura per molto tempo se lo scegliamo di buona qualità, cosa che permette di ammortizzare una spesa più alta. Ciò vale soprattutto per chi non lo usa unicamente per qualche giorno durante le vacanze estive, ma magari ha occasione di sfruttarlo anche in altre stagioni.

In generale, comunque, è sempre bene avere attrezzatura di buon livello, perché la scarsa qualità generalmente ripaga con piccoli ma fastidiosi imprevisti:

zip rotte

velcro scucito o che perde aderenza

Piume o materiale sintetico che fuoriesce

Borsa del sacco a pelo che si rompe

Un sacco a pelo può non essere adatto a tutte le stagioni, vediamo quindi quali sono le principali differenze fra quello estivo e invernale per orientare la nostra scelta in maniera consapevole.