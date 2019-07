Se le vacanze al mare si avvicinano, se già vi immaginate sdraiati sulla spiaggia ma, soprattutto, in acqua alla scoperta di fondali suggestivi, tra pesci, molluschi e vegetazione marina, quel che ci vuole è, sicuramente, un'attrezzatura adeguata. Maschera, boccaglio, pinne non possono mancare se volete dedicare parte della vostra vacanza alla pratica dello snorkeling e alle immersioni più o meno impegnative.

Kit snorkeling: come sceglierlo?

Un kit snorkeling, per essere completo, deve essere composto da una buona maschera, che permetta una buona visibilità, da un boccaglio che permetta una buona respirazione e da un paio di pinne per muoversi con maggiore agilità e leggerezza in acqua. In commercio esistono kit già forniti di tutto, oppure si può comporre personalmente la propria attrezzatura da snorkeling in base a gusti ed esigenze. Ecco qualche suggerimento.

Maschera e boccaglio

Iniziamo suggerendovi un set composto da maschera e boccaglio di un brand più che noto. Parliamo del Combo Set Maschera Sub Perla e Snorkel Mexico della Cressi. Un kit composto da una maschera particolarmente consigliata per apnea e immersioni, caratterizzata da vetri separati, con bordi morbidi, flangia interna d'appoggio, che si adatta bene a tutte le forme del viso. Abbinato alla maschera c'è poi un boccaglio anatomico in silicone ipoallergenico, con tubo flessibile e sagomato che, grazie al paraspruzzi riduce drasticamente l'ingresso d'acqua dall'estremità superiore, ma non ostacola la respirazione.

Pinne Cressi

Parliamo ancora di Cressi per presentarvi le pinne Pluma, comode, di alta qualità, suggerite per lo snorkeling. La tasca per l'inserimento del piede è posizionata nella parte inferiore della pinna, la linguetta di estrazione permette di infilarle e di toglierle in pochissime mosse. Sono consigliate anche per chi è alle prime armi, per chi ama fare piccole immersioni ed escursioni in mare per puro hobby.

Maschera integrale e pinne

Sempre più di moda, anche tra i bambini, è la cosiddetta maschera integrale, una maschera, cioè che permette di respirare sott'acqua sia con la bocca che con il naso, senza il bisogno di avere un boccaglio a parte. Il set da snorkeling Seac unica sprint, si presenta come un kit completo di maschera integrale e pinne. La maschera integrale permette di fare snorkeling senza sforzi e senza rumore e non incamera acqua. Le pinne da snorkeling Seac sprint, invece, sono molto pratiche, facili da indossare e hanno una buona calzata. Il set arriva in una pratica sacca disponibile in 4 misure diverse ed è indicato sia per adulti che per ragazzi dai 10 anni in su.

Set per snorkeling completo

Infine, se siete alla ricerca di un kit per snorkeling e subacquea che davvero possa offrirvi tutto l'occorrente necessario per un'esperienza piacevole e confortevole in acqua, ecco il set Odoland composto di 5 prodotti in un unico pacchetto: una maschera per lo snorkeling integrale, un paio di pinne, una coperta per la spiaggia, una custodia impermeabile per lo smartphone e una borsa a rete. Un kit che, davvero, non vi farà mancare nulla.

Kit snorkeling: prezzi

Il costo di un kit da snorkeling completo di maschera, boccaglio e pinne oscilla tra i 40 e i 100 euro circa.