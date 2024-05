Come lo Yoga può aiutare a prevenire gli infortuni durante la corsa

Introduzione Contratture e dolori muscolari sono spesso all'ordine del giorno per i runner. Ciò è determinato dall'iper lavoro al quale sono sottoposti muscoli e tendini che, tuttavia, mancano di elasticità e flessibilità. Condizioni, quest'ultime, alla base di infortuni. Fondamentali, per prevenire infortuni durante la corsa sono il corretto riscaldamento e il recupero post allenamento. Una disciplina che consente allungamento muscolare, flessibilità e benessere psico-fisico generale è lo yoga. Alcune posizioni (che vedremo nei paragrafi successivi) risultano essere particolarmente indicate per i runner perché migliorano l'equilibrio, la forza, l'elasticità, la flessibilità, ma anche la resistenza e la velocità di corsa. Non solo, migliorano la respirazione diaframmatica, e aumenta l'ossigeno introdotto. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità

I benefici dello yoga per i runner Benessere psico-fisico

stabilità

allungamento muscolare.

riduzione del rischio di infiammazione muscolare e tendinea

aumento della velocità di corsa

riduzione dell'ansia

maggior consapevolezza del proprio corpo

miglioramento della respirazione Lo Yoga, antica disciplina orientale benefica per il corpo e la mente, è un'ottima pratica di riscaldamento e preparazione per i runner in quanto favorisce stabilità, dovuta alla contrazione muscolare, allungamento muscolare, riducendo il rischio di infortunio. I muscoli dei runner, in particolar modo i posteriori della coscia e i flessori dell'anca tendono ad avere poca flessione. Praticando yoga questa rigidità viene superata, allenando proprio questi gruppi muscolari all'elasticità. Quando un muscolo è elastico e libero, le articolazioni e i legamenti si muovono correttamente senza correre il rischio di infiammarsi a causa di uno sforzo eccessivo. Gli esperti assicurano che praticare mezz'ora di yoga al giorno migliori notevolmente le prestazioni di corsa (velocità, resistenza, forza) e riduca gli infortuni anche dopo 3 settimane di pratica.