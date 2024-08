Come fare una lezione di aerobica? Esercizi e benefici

La ginnastica aerobica apporta tutti i benefici cardiovascolari, respiratori, metabolici e psicologici di qualsiasi attività cardio, tranne il vantaggio di stare all'aria aperta . In più rispetto a molte altre attività, però, la ginnastica aerobica offre il vantaggio di muovere tutti i muscoli del corpo e di raggiungere un maggior livello di condizionamento muscolare .

Ogni istruttore- allenatore di ginnastica aerobica imposta ed organizza le proprie lezioni come meglio crede. Tuttavia, la scelta degli esercizi e della "difficoltà" (carico allenante) dovrebbe tenere conto del livello dell'utenza.

Anche detta semplicemente "aerobica", questo tipo di ginnastica ha spopolato negli anni '80 ed ha gettato le basi per la nascita e la differenziazione di decine di varianti fitness indoor, tutt'ora in voga.

Quali esercizi nella ginnastica aerobica?

Per definizione, ginnastica aerobica significa "con l'utilizzo metabolico di ossigeno". Questo impone un certo livello di resistenza, anche se ciò non esclude di raggiungere picchi di intensità che richiedono l'intervento del sistema anaerobico lattacido.

Di solito, una sessione di ginnastica aerobica "media" richiede un'organizzazione semplice:

Riscaldamento con esercizi aerobici leggeri; Corpo dell'allenamento con esercizi aerobici più intensi; Defaticamento con esercizi aerobici molto leggeri e stretching.

Riscaldamento

Il riscaldamento può essere svolto in molti modi; da una corsetta leggera, anche sul posto, al salto della corda leggero, all'esecuzione di movimenti lenti di jumping jack laterale e frontale ecc.

Dura mediamente da almeno 7' a non più di 15'. Di solito, 10'.

Corpo dell'allenamento

Il corpo allenante della ginnastica aerobica può essere costituito da decine di esercizi differenti, a seconda dell'obbiettivo.

Soprattutto le primissime lezioni di ginnastica aerobica, indimenticabili per chi ha vissuto il ventennio dell'esplosione del fitness, erano a tempo di musica e includevano movimenti all'apparenza "bizzarri" - che, però, facevano comunque "il loro lavoro".

La ginnastica aerobica "originale" somiglia, infatti, moltissimo a una danza. Potremmo dire che si tratta di una via di mezzo tra lo Zumba, una sessione di callistenia e camminata veloce.

Una lezione di aerobica contaminata dalla tendenza contemporanea al fitness dovrebbe, tuttavia, comprendere vari esercizi più impegnativi sul piano della forza.

Attenzione però! Anche se, come abbiamo detto, la ginnastica aerobica può prevedere picchi di intensità, deve comunque avere uno sfondo aerobico. Pertanto, soprattutto i neofiti, dovrebbero scegliere combinazioni di movimenti che consentano di non fermarsi mai durante la sessione.

Nota: un ottimo sistema per inserire esercizi pesanti in una sessione di ginnastica aerobica è di alternarli a movimenti, invece, aerobici, come la camminata veloce, la corsa sul posto, il tappeto elastico, il salto della corda, i jumping jack ecc.

Il corpo della lezione dovrebbe durare pressappoco 30'.

Defaticamento

Il defaticamento, che dovrebbe durare esattamente come il riscaldamento, prevede l'esecuzione di gesti e movimenti ampi, che stimolino la mobilità articolare e, per quanto possibile - visto che in condizioni di pre-affaticamento, il muscolo fatica molto ad allungarsi -, la flessibilità muscolare.

Ogni istruttore ha la propria routine.