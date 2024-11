Come allenare lo sci fuori stagione?

L' estate è sempre un periodo di preparazione critico per gli sciatori che vogliono sfruttare al meglio la stagione sportiva invernale , perché, mediamente, non si sa mai "cosa" e "quanto" fare.

Come si allena uno sciatore discesista d'estate?

Lo sci non è uno sport per chi ha le gambe deboli. Il programma di allenamento dello sciatore discesista è mirato soprattutto alla forza dei quadricipiti, anche se lo sviluppo muscolare andrebbe esteso a tutta la coscia, ai glutei, ai polpacci, al core e alla schiena.

Non solo. Anche l'equilibrio svolge un ruolo determinante. Non solo perché previene gli infortuni, ma anche perché consente di esprimere al massimo le capacità muscolari durante la discesa. Migliorare l'equilibrio, tuttavia, non significa solo imparare a "restare centrati". Riguarda il controllo motorio e la propriocezione, ovvero capire come muovere il corpo per adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente. Riguarda il modo in cui il cervello percepisce dove ti trovi sul terreno, rispetto al suolo.

Inoltre, sia l'equilibrio, sia la forza dei glutei e dei muscoli posteriori della coscia, sono fattori estremamente protettivi nei confronti delle ginocchia; in particolare del legamento crociato anteriore - il più sollecitato.