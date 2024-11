Come allenare la forza nel nuoto? Revisione sistematica

La forza è una capacità atletica fondamentale in qualsiasi sport. Nel nuoto, tuttavia, è difficile comprendere quale tipologia di espressione di forza sia necessario allenare.

In questo articolo riporteremo uno studio molto interessante, del 2022, intitolato "Effect of Different Types of Strength Training on Swimming Performance in Competitive Swimmers: A Systematic Review" - Line Fone & Roland van den Tillaar - Sports Medicine - Open volume 8, Article number: 19 (2022).

Questo studio è stato condotto per esaminare come i diversi approcci all'allenamento della forza per i nuotatori agonisti possano migliorare le prestazioni specifiche e quale forma di allenamento della forza produca il maggiore miglioramento nelle prestazioni finali.