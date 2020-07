Come Affrontare un Cammino: Percorsi, Attrezzatura e Allenamento

La pianificazione del viaggio è importante quanto l'allenamento ed è necessario studiare dettagliatamente ogni singola tappa per individuare punti critici e postazioni per il ristoro, scegliendo accuratamente l'orario di partenza ed ipotizzando quello di arrivo. L'obiettivo è duplice: evitare di "restare in moto" per più di 5/6 ore al giorno (al fine di non compromettere la tappa successiva); sapere se si rispettando la tabella di marcia o meno. La pianificazione è ancor più fondamentale qualora si decida di intraprendere il viaggio da soli.

Mettersi in cammino vuol dire percorrere un minimo di 10km al giorno, anche se generalmente sono il doppio, con uno zaino del peso di circa 8kg. E' quindi scontato che non si può improvvisare la preparazione fisica né trascurare il minimo dettaglio circa la scelta del materiale da portare.

Ad oggi sono centinaia gli itinerari presenti in Italia ed in Europa che alla fine di ogni tappa assegneranno la "Credenziale", cioè il timbro che attesta il completamento della frazione, e, al termine del lungo percorso, il certificato di completamento totale o parziale del cammino che, ad esempio, per la Via Francigena si chiama "Testimonium".

Sin dall'antichità i cammini hanno rappresentato la modalità principale per effettuare pellegrinaggi. Nel corso dei secoli questa pratica si è sempre più evoluta fino a coinvolgere non solo religiosi, ma anche sportivi e gente comune.

Percorsi

L'Europa e l'Italia sono ricchissimi di cammini adatti alle più svariate esigenze e a tutti i livelli di allenamento, tuttavia i più famosi e più coinvolgenti sono rappresentati dal Cammino di Santiago e dalla Via Francigena:

Il Cammino di Santiago

E' il pellegrinaggio più famoso del mondo e permette di raggiungere Santiago di Compostela, città a nord-ovest della Spagna e capitale della Galizia, partendo da Portogallo, Francia o dalla stessa Spagna. Nel 1993 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco ed oggi in molti lo affrontano anche in bicicletta. L'itinerario completo, che parte dalla cittadina francese di Saint-Jean Pied de Port, ha una lunghezza di circa 800km, ma per ottenere il certificato di Compostela si dovranno percorrere almeno 100km a piedi o 200km in bicicletta.

Le tappe totali del cammino sono 25 e l'organizzazione è efficientissima: percorsi ben segnalati e punti di ristoro ogni 20km che permettono di fermarsi per i pasti o per trascorrere la notte dove si preferisce, i sentieri sono prevalentemente pianeggianti. La versione spagnola permette invece la partenza da Bilbao, ha un chilometraggio leggermente superiore a quello francese ed è considerato più impegnativo del precedente, non solo per tracciati più ondulati e temperature talvolta rigide, ma anche per strutture di accoglienza in alcuni casi malandate. Partendo invece da Ponte de Lima, a sud del Portogallo, si dovranno percorrere circa 50km in meno, come "pro" avremo l'attraversamento di numerosi centri abitati che potranno rivelarsi utili in caso di imprevisti; come "contro" però ci sono i forti dislivelli, molto impegnativi anche per i più allenati.

Via Francigena

E' probabilmente la via preferita dagli italiani e nei suoi 3250km attraversa Regno Unito, Francia, Svizzera ed Italia. Nasce come pellegrinaggio a Roma per arrivare alla tomba di Pietro e al giorno d'oggi è davvero raro trovare appassionati in grado di completarlo in un unico viaggio. Normalmente, infatti, vengono scelte da percorrere una o più "vie romee", così sono chiamati i diversi tratti del cammino.

La parte iniziale rappresenta la Via delle Fiandre e da Canterbury arriva a Losanna attraversando Belgio e Francia, poi il durissimo Passaggio delle Alpi superando il Gran San Bernardo, l'attraversamento dell'Italia centrale e l'arrivo a Roma dopo numerose tappe in Toscana. Nel corso dei secoli si è sviluppato anche un itinerario aggiuntivo che arriva fino a Bari, Brindisi o Otranto e che permetteva l'imbarco verso la Terra santa.

L'associazione europea delle vie francigene fornisce informazioni dettagliate su tutte le singole tappe, mette a disposizione gratuitamente tutte le tracce GPS dei percorsi e, tramite l'apposita APP, informa quotidianamente le eventuali criticità che si possono riscontrare in diversi tratti. In Italia gli itinerari ufficiali sono:

L'itinerario di Sigerico: dal Colle del Gran San Bernardo a Roma

Variante della Via Francigena: dalla Valle di Susa a Vercelli

L'itinerario da Roma a Santa Maria di Leuca

Il percorso per Monte Sant'Angelo

Via Litoranea: da Monte Sant'Angelo a Bari

Via Bradanica: Da Ordona a Matera

Per quanto riguarda il Regno Unito abbiamo 2 itinerari, da Canterbury a Shepherdswell e da Shepherdswell a Dover, in Francia ce ne sono ben 48 ed in Svizzera 11.

Cammino di San Benedetto

In Italia è molto apprezzato anche il Cammino di San Benedetto: 300km da Norcia a Montecassino, luogo da cui ci si potrà collegare alla Via Francigena, che in 16 tappe tra Umbria e Lazio vi farà immergere in scenari naturali e lontanissimi dai grandi centri abitati.