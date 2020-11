Colpo di Testa nel Calcio: Possibili Conseguenze per la Salute

Tuttavia, la capacità di respingere la sfera senza " subirne " l'energia cinetica , non è sempre uguale e/o per tutti. Mentre la prima è totalmente indipendente dal calciatore che vuole colpire di testa, la seconda può essere considerata la risultate di numerose variabili quali:

Oltre al calcio, CTE è stato visto in atleti che praticano altri sport di contatto come wrestling, calcio e hockey sul ghiaccio . Sono necessarie ricerche più specifiche per capire come il calcio sia collegato al CTE.

La CTE non è, tuttavia, ancora stata completamente compresa dai medici. Molti fattori, come la genetica e la dieta nel cronico, possono influenzare la modalità con la quale il trauma cranico porterebbe alla CTE.

Questo tipo di trauma cranico ripetitivo è associato all' encefalopatia traumatica cronica ( CTE ), una malattia neurodegenerativa progressiva. Il rischio di CTE è maggiore quando qualcuno subisce lesioni cerebrali subconcussive e commozioni cerebrali per molti anni .

Sì perché, non lo dimentichiamo, oltre al trauma da accelerazione o decelerazione che potrebbe subire il cervello , sono da prendere in considerazione danni alla regione cervicale (muscolari, articolari, nervosi ecc.), traumi contusivi agli occhi , alle orecchie (compreso l' orecchio interno ), al naso , alla mandibola e alla bocca .

Questo perché non padroneggiano completamente la tecnica esecutiva corretta del colpo di testa. Soprattutto agli inizi, i giovani tendono ad "azzardare" movimenti scorretti che determinano un aumentato rischio di danni cerebrali. Ciò non va sottovalutato.

Casi Noti

È famoso il caso di Jeff Astle, ex calciatore della nazionale inglese, nel quale il medico legale stabilì come causa della sua morte una cosiddetta "malattia professionale", suggerendo che la ripetuta esposizione ai traumi durante la carriera fosse la causa del suo declino neurologico.

Questo è da considerare in contrasto con quello di Billy MacPhail, un ex giocatore del Glasgow Celtic, che nel 1998 perse una battaglia legale nella quale richiedeva alcuni benefici economici per la propria demenza. Secondo lui, tale condizione era dovuta ai continui colpi di testa su palloni in pelle "vecchio stile".

Negli Stati Uniti, le problematiche di cui abbiamo fatto cenno hanno portato ad un uso sempre più frequente di caschetti e imbottiture per i giocatori di calcio; in Europa, Asia, Sud America e Africa invece, questa abitudine non sembra sposare le preferenze di allenatori e sportivi.