Sport e Ciclo Mestruale: Irregolarità e Sintomi

Va da sé che una bassa percentuale di grasso corporeo costituirebbe un ulteriore fattore predisponente. D'altro canto, un allenamento altamente stressante o impegnativo può compromettere in maniera indipendente la regolarità del ciclo, probabilmente per cause sia nervose che metaboliche.

L'amenorrea è infatti considerata un fattore di rischio per diversi disagi. Ad esempio, se presente in fase pre- menopausale , si collega al depauperamento minerale osseo e all'aumento del rischio di fratture nel post-menopausa.

Per atlete e bodybuilder tuttavia, questa differenza può costituire un problema rilevante. Non parliamo solo di estetica (che, di per sé, non "dovrebbe" costituire una vera e propria limitazione), ma di prerformance (il grasso pesa e, oltre a ridurre la capacità di resistenza , inficia sull'inquadramento di categoria- peso ).

Irregolarità ( oligomenorrea ) e scomparsa del ciclo mesturale - per un periodo superiore ai 3 mesi ( amenorrea ) - costituiscono i principali fattori di attenzione per le donne che praticano sport agonistico o comunque ad alto carico allenante.

Sintomi

Sintomi del ciclo mestruale e penalizzazione dell'allenamento

ATTENZIONE! In questo paragrafo non faremo riferimento a dismenorree ed ipermenorree, sia esse primarie (idiopatiche) o secondarie (conseguenti a patologie come l'ovaio policistico).

Nei periodi pre-mestruale e mestruale, sempre a seguito delle variazioni ormonali, possono comparire alcune modifiche corporee:

Tutto ciò determina quasi sempre veri e propri sintomi sfavorenti la prestazione atletica, come:

Sensazione di pesantezza e gonfiore addominale, più o meno intensi; Dolore al basso ventre, più o meno intenso; Cefalea; Probabile alterazione dell'umore; Possibile riduzione di capacità motorie dovure all'alterazione della vista e della coordinazione.

Anche per questo forse, molte spotive accettano quasi di buon grado (ma incoscientemente) la comparsa di amenorrea. La scomparsa del mestruo pare infatti sollevare l'atleta dai tipici "alti e bassi" prestativi, dovuti anche dalla tipica sintomatologia.

Questa tuttavia, rimane una condotta inappropriata.

La soluzione? Purtroppo non c'è, nel senso che:

il ciclo mestruale - nella donna sana - non deve costituire un fattore limitante l'allenamento sportivo;

il ciclo mestruale è necessario.

E' pertanto logico che ogni ragazza, in base all'entità dei sintomi e all'importanza che attribuisce all'allenamento, sceglierà come gestire la situazione.

Per molte donne pare sufficiente assumere un antidolorifico specificamente concepito per questo genere di sintomi. Non stiamo dicendo che sia necessario. D'altro canto, questa soluzione è normalmente accettata dall'universo femminile; non c'è quindi motivo di escluderla a finalità sportive.

In alternativa, per non fermarsi totalmente, può essere utile mantenere un carico di allenamento più basso.

Si potrebbe far coincidere questa fase con un microciclo di scarico e ottimizzare l'integrazione vitaminica e di minerali.

Un sistema per effettuare un microciclo di scarico può essere il seguente:

togliere una delle sedute settimanali; ridurre il volume allenante o l'intensità o la densità; aumentare il recupero.

Il periodo post-mestruale rappresenta, invece, una fase ottimale per l'allenamento e per un miglior rendimento muscolare; in questo momento è possibile spingere al massimo in modo da trarre beneficio dall scarico successivo.

Altri problemi dell'allenamento con il ciclo

Esistono poi alcuni "deterrenti" di altro genere, come le complicazioni legate all'abbigliamento.

Iniziamo ricordando che la "minimalizzazione" dei capi non facilita la gestione del problema. Vicevversa, la soluzione più semplice ed efficacie sarebbe di vestire in maniera più "comoda", all'occorrenza stratificando la biancheria.

La scelta di ulteriori strategie o ausili (come le coppette mestruali) dipende da numerose variabili, come l'entità del flusso, l'anatomia e la sensibilità individuale.

