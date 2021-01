Ciaspole e Sci Alpinismo: Regole per la Sicurezza in Montagna

Sport invernali: come evitare i rischi in montagna Una stagione invernale, quella 2020-21, caratterizzata dalle abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino, ma con gli impianti di risalita italiani ancora chiusi. Gli appassionati di sport invernali- in ottemperanza alle normative vigenti - potranno comunque frequentare cime e pendii in libertà, per praticare attività all'aria aperta con il giusto distanziamento. Due attività, in particolare, lo sci alpinismo e le escursioni con le racchette da neve, hanno visto un incremento nella pratica, proponendosi come alternativa allo sci tradizionale. È importante, a questo proposito, conoscere le regole di comportamento da seguire in montagna, pianificare l'itinerario a seconda della preparazione e dell'esperienza, valutare il bollettino metereologico, per scongiurare eventuali rischi, saper gestire le emergenze in modo tempestivo.

Consultare meteo ed itinerari adeguati Prima di uscire per una gita con le ciaspole o cimentarsi con lo sci alpinismo, è fondamentale, come consigliato anche dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino, valutare una serie di fattori determinanti: bollettino meteo-nivologico per valutare le condizioni specifiche della meta delle sciate e del trekking invernale. Si dovranno conoscere: quantità di neve caduta, temperatura, intensità del vento durante la nevicata;

per valutare le condizioni specifiche della meta delle sciate e del trekking invernale. Si dovranno conoscere: quantità di neve caduta, temperatura, intensità del vento durante la nevicata; valutare il grado di pericolosità della zona in cui pianificare l'escursione. Se il bollettino indica pericolo di distacco valanghe di grado 2 o 3 bisogna essere molto prudenti; se il grado è 4 o 5 meglio rinunciare alla gita;

zona in cui pianificare l'escursione. Se il bollettino indica pericolo di distacco valanghe di grado 2 o 3 bisogna essere molto prudenti; se il grado è 4 o 5 meglio rinunciare alla gita; considerare le proprie capacità e la preparazione fisica.

Gli escursionisti con poca esperienza o con scarsa preparazione dovranno preferire pendii di rischio modesto, in genere adatti alle ciaspole, meglio su itinerari già battuti - anche per sci alpinismo. Quando ci si approccia alla camminata con le ciaspole, è meglio evitare percorsi non battuti (non fare da apripista ma sfruttare le aperture già tracciate) e le falcate ampie e lunghe che rischiano di far affondare nella neve. Cosa contribuisce al distacco di valanghe? Il comportamento dei singoli escursionisti

La neve fresca

L'azione del vento

L'inclinazione del pendio

Il forte riscaldamento

Preparare il percorso Prima di partire, pianificare con precisione il percorso da seguire: è un fattore determinante per evitare rischi e praticare attività sportiva in montagna, in tutta sicurezza. Consultare una cartina per comprendere le zone critiche dell'itinerario è una buona norma, così come durante la gita saper valutare i campanelli d'allarme. Un esempio: se si notano porzioni di neve che si staccano, significa che gli strati superficiali di neve stanno scorrendo e il rischio valanghe è concreto. In questo caso è bene rinunciare all'uscita. Abbigliamento adatto per uscire con le ciaspole Il corpo, dopo circa dieci minuti di camminata, si surriscalda. L'ideale, quindi, per essere pratici e non sudare eccessivamente, è vestirsi a strati, evitando abbigliamento eccessivamente imbottito che renderebbe faticosi i movimenti. Pantaloni lunghi da escursionismo , non imbottiti, traspiranti, antivento e impermeabili, oppure pantaloni da sci aderenti e fit

, non imbottiti, traspiranti, antivento e impermeabili, oppure pantaloni da sci aderenti e fit Una maglia a maniche lunghe in tessuto tecnico sintetico

sintetico Un pile, o secondo strato, sempre in tessuto tecnico traspirante

sempre in tessuto tecnico traspirante Un guscio impermeabile e antivento, meglio se Gore-Tex o Polartec traspirant Riparare testa e occhi Nella pratica dello sci alpinismo è consigliabile utilizzare sempre il casco anche se non obbligatorio. Riparare gli occhi con occhiali o maschera anti-UVA: vento, nevicate, freddo, sole e riverbero della neve possono causare fastidio o provocare abbagli e cecità temporanee.

Evitare zone poco sicure Attenzione alla morfologia del territorio: evitare i canaloni e le zone a ridosso delle creste, dove si accumula molta neve portata dal vento, ma anche i pendii particolarmente ripidi, così come le aree in cui la neve si accumula in abbondanza e può rappresentare un rischio di valanga, soprattutto a 2 o 3 giorni dalla nevicata. Per gli escursionisti meno esperti una soluzione può essere l'escursione con le ciaspole su anelli battuti, sentieri o lungo le strade forestali. Il kit di auto-soccorso Il kit di auto-soccorso- sempre da portare con sé- in caso di valanga è composto da artva, pala e sonda. In caso di valanga è fondamentale che i compagni di escursione intervengano con tempestività. Nel caso malaugurato di un escursionista sepolto da una valanga in media l'intervento deve avvenire entro 15 minuti.