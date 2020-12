Ciaspolata: cos'è e come funziona. Benefici delle ciaspole

Una condizione è necessaria: la presenza di neve. Le ciaspole sono una sorta di zattere in plastica rigida lunghe dai 40 ai 50 cm, che consentono di camminare e fluttuare sulla neve fresca , soffice o compatta, battuta. Sopra la ciaspola è montato un dispositivo basculante per agganciare le scarpe , sia in punta che alla caviglia . Questo gancio consente la naturale flessione del piede durante la camminata. Sotto la ciaspola si trovano dei ramponi in acciaio - lungo i lati della ciaspola e in punta- un grip utile a far presa sulla neve anche dura, in presenza di accumuli o piccole lastre di ghiaccio .

Come si ciaspola: la tecnica

La tecnica corretta per ciaspolare non è così complessa, ed è molto simile al nordic walking: braccia e gambe si muovono in modo alternato, e la forza viene modulata a seconda della pendenza del sentiero (in piano, in salita, in discesa) e/o in funzione del manto innevato, se morbido, quindi se la neve è fresca e farinosa, o battuta. Quando avanza il piede destro si punta nella neve la bacchetta nella mano sinistra, e viceversa. Nei tratti di ripida salita invece si puntano entrambi i bastoncini avanti per poi far leva e aiutare la spinta delle gambe.

Importante è regolare il gancio sulle ciaspole, in base alla tipologia di ciaspolata, se su un sentiero ad anello, un bosco o in salita. Quando si è in discesa o in tratti ripidi o particolarmente impegnativi, è meglio fissare il basculante al tallone, per avere il piede più stabile e saldo. Altrimenti durante i tratti in piano, o nelle salite si lascia il tallone libero. Nelle salite, a risentire maggiormente della fatica sono solitamente i polpacci: per avvertire meno fastidio a carico di questi muscoli, è consigliato fissare l'alzatacco, che consente di accorciare l'escursione della caviglia.

Ritmo e passi corti. Quando ci si approccia alla camminata con le ciaspole, è meglio evitare percorsi non battuti (non fare da apripista ma sfruttare le aperture già tracciate) e le falcate ampie e lunghe che rischiano di far affondare nella neve. L'ideale è trovare il buon ritmo con passi corti a gambe aperte ad altezza delle anche.

Durata. È consigliato iniziare con camminate di massimo 30 minuti, per poi passare ad un'ora o più, da regolare a seconda della tipologia di tracciato.