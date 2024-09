Chi può fare il certificato medico per la palestra? E per l'attività agonistica?

Il certificato medico sportivo per attività ludico-motoria (detto anche certificato di sana e robusta costituzione) che potrebbe essere richiesto dalla palestra o dalla piscina, pur non essendo obbligatorio, può essere rilasciato dal proprio medico di famiglia o pediatra.

Il certificato medico è obbligatorio per la palestra?

Il certificato medico sportivo non è obbligatorio perché la palestra, come la piscina, ad esempio, rientrano nelle Attività ludico-motorie definite dal Ministero dell Salute.

Per praticare un'attività individuale o collettiva in palestra o in un centro sportivo, e non è tesserato a Federazioni sportive nazionali o a enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, non ha l'obbligo di presentare il certifico medico. Talvolta però, la palestra o il centro sportivo può suggerire di presentarlo a fini assicurativi contro il rischio di eventuali infortuni.