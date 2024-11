Il cerchio per pilates , conosciuto anche come Magic Circle o Fitness Ring , è un attrezzo all'apparenza semplice che però racchiude enormi potenzialità di allenamento. Nato dall'intuizione di Joseph Pilates, questo strumento permette di aggiungere resistenza e precisione a numerosi esercizi, coinvolgendo muscoli profondi e migliorando la tonificazione.

Non è abbastanza resistente per allenamenti duri e rischia di deformarsi.

Il ring Pilates di Mantra Sports è l'attrezzo ideale per modellare e tonificare l'interno coscia, rafforzare il pavimento pelvico e godere di un'esperienza completa di Pilates a casa. Con un diametro di 33 cm e una resistenza ottimale, offre allenamenti efficaci per uomini e donne, combinando qualità e praticità.

Un Magic Circle per pilates e allenamento unisex per adulto.

Perfetto per allenamenti isometrici , consente di tonificare gambe, braccia, addome e tronco, migliorando forza, flessibilità e resistenza. Adatto a tutti i livelli di fitness, offre resistenza modulabile per principianti e atleti esperti.

Perfetto per lavorare i muscoli posturali , pettorali e arti inferiori, può essere posizionato tra le cosce per allenare gli abduttori o utilizzato con le mani per tonificare spalle e braccia. Leggero e pratico.

L'anello ha un diametro di 35 cm e uno spessore di 3 cm, è pensato per esercizi che coinvolgono sia la parte superiore che inferiore del corpo. Le due maniglie laterali in PVC nero offrono una presa sicura e confortevole, rendendo semplice l'utilizzo.

Un cerchio Pilates di alta qualità, realizzato in PC resistente, inodore e anti-corrosione, progettato per durare nel tempo. Dotato di maniglie ergonomiche antiscivolo a forma di mezzaluna, offre una presa comoda e sicura. Ideale per esercizi a pavimento e Pilates, è perfetto per tonificare braccia, addome, cosce e pavimento pelvico, migliorando agilità e resistenza. Leggero e portatile, con imbottitura per un comfort extra.

3 esercizi da fare con il Cerchio Fitness

Ecco tre semplici e utili esercizi da fare con il Magic Circle, perfetti per tonificare e migliorare la forza muscolare direttamente a casa.

Tonificazione delle cosce interne

Siediti su un tappetino con la schiena dritta e le gambe piegate, posizionando il cerchio Pilates tra le cosce, appena sopra le ginocchia. Stringi delicatamente il cerchio, mantenendo il controllo del movimento, e poi rilassati lentamente. Ripeti 10-15 volte. Questo esercizio aiuta a rafforzare l'interno coscia e migliorare la stabilità del bacino.

Lavoro su braccia e pettorali

In posizione seduta o in piedi, tieni il Magic Circle con entrambe le mani davanti al petto, con i gomiti leggermente piegati. Premi il cerchio verso l'interno usando le mani e rilassa lentamente. Concentrati sui muscoli del petto e delle spalle. Ripeti per 10-12 volte. È ottimo per tonificare la parte superiore del corpo.

Addominali

Sdraiati sul tappetino con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Posiziona il cerchio tra le mani, allungando le braccia verso il soffitto. Mentre sollevi la testa e le spalle in un crunch, premi il cerchio per attivare i muscoli delle braccia e del core. Torna lentamente alla posizione iniziale. Fai 10-15 ripetizioni per un addome più tonico.