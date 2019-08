Andare in bici è un hobby amato da molti, grandi e bambini. C'è chi lo sceglie come sport, anche raggiungendo livelli professionistici e chi usa la bicicletta semplicemente come mezzo ecofriendly per spostarsi in città, al mare, in montagna.

Per andare in bicicletta in tutta sicurezza, però, è necessario indossare un casco adeguato e certificato, in grado di proteggere il cranio dagli urti in caso di caduta. In commercio esistono tantissimi modelli di casco per la bici, ma è importante, prima di fare un acquisto, individuare alcune caratteristiche che devono assolutamente rispettare le normative europee vigenti.

Come scegliere il casco per la bicicletta

Qualunque casco per la bici deve essere così composto: - Calotta esterna, in policarbonato o in fibra di carbonio, ricoperta da uno strato di vernice, spesso lucido, resistente agli agenti atmosferici

- Calotta interna, in poliuretano espanso o schiumato

- Sistema di fissaggio posteriore, che permette di personalizzare la forma del casco in base alla propria testa

- Cinturino sotto al collo, per fissare bene il casco ed evitare che scivoli o si sposti durante gli spostamenti in bici. Ecco di seguito alcuni modelli di caschi per la bici di qualità e in vendita a prezzi contenuti:

Casco da bici per adulto

Shinmax propone un casco bici per adulti, centificato CE, ideale anche per chi si avventura con la bicicletta di sera. Dotato di una visiera parasole removibile e di occhiali (anche questi removibili) e di luci a LED posteriori.

Casco da bici professionale

Ecco con un casco da bici professionale per adulti, certificato dalla normativa europea, con lude a LED, visiera magnetica removibile, super leggero e integrale, consigliato per chi va in bicicletta, ma anche per chi fa sketerboard o snowbard.

Casco bici regolabile per bambini

Fstoption propone un set completo di protezione in bici per bambini. Un casco regolabile, Casco Bici e un kit composto da gomitiere, polsiere, ginocchiere. Questo casco ha uno speciale design, con aperture multiple e traspiranti cuscinetti per non far sudare i più piccoli.

Casco bici per bambini e adolescenti

Ecco infine il casco Meteor, progettato per gli utenti più giovani. Adatto per il ciclismo, ma anche per pattinaggio e skaterboard, questo casco assicura protezione e comfort al bambino, è dotato di sei fori che garantiscono un costante apporto di aria all'interno del casco ed è disponibile in moltissimi colori e fantasie.