Casco e ginocchiere per bambini Due accessori indispensabili quando il bambino va in bicicletta, sui pattini, sullo skateboard sono - senza dubbio - casco e ginocchiere. Degli strumenti spesso venduti in set che garantiscono sicurezza ai più piccoli di casa anche in caso di cadute. Prevengono escoriazioni, distorsioni, fratture, bernoccoli e tutti i genitori dovrebbero acquistarli quando il loro piccolo inizia a diventare un po' più grande e in grado di utilizzare gli strumenti sopra elencati. Vediamo, dunque, una selezione di casco e ginocchiere per bambini, quali scegliere e perché:

SkullCap, Casco da Bicicletta per Bambini Un casco da bicicletta morbido, leggero e dal design accattivante. Disponibile in varie taglie, a seconda della circonferenza della testa, il casco è perfettamente sagomato, con 6 imbottiture intercambiabili e lavabili. Il casco di design Dino è stato realizzato in un'ora di bricolage con 38 bambini, in cui i bambini potevano incollare su caschi bianchi diversi motivi. Da lì sono nati i caschi con unicorno e con dinosauro. Si tratta di un regalo ideale per bambini.

Il casco assicura una protezione affidabile grazie al materiale robusto e alla lavorazione precisa. Il guscio rigido è realizzato in policarbonato, saldamente collegato al rivestimento in schiuma rigida EPS, che agisce come una zona di rottura ottimale. Secondo gli utenti Amazon si tratta di un casco di buona fattura regolabile, dai bei disegni e dai colori vivaci, apprezzato dai genitori e anche dai bambini. Il prodotto nel complesso è risultato di buona qualità.



SkullCap® Casco da Bicicletta per Bambini Brogettato da Bambini e Creato da Professionisti, M (52-56 cm), Lavoratori edili da € 32,04 Vedi l'offerta