Carpfishing: attrezzatura essenziale e consigli utili

In questo breve articolo riporteremo alcuni consigli strategici e tecnici utili al neofita che vorrebbe iniziare questo genere di pesca, interessato soprattutto alle lunghe battute che prevedono di dormire all'aperto per una o due notti.

L'organizzazione di un'uscita simile, tra l'altro, prevede anche una certa cura nei dettagli che riguardano la "vivibilità" dell'ambiente che si è scelto di colonizzare – cibo e bevande, tenda, branda o materasso, strumenti per cucinare, frigorifero, repellenti per gli insetti ecc.

Quest'ultimo punto, in particolare, spopola tra gli amanti del capeggio o, addirittura, spinge chi non ha mai campeggiato a sperimentare questa nuova interessante esperienza – che sia allo stato brado o in laghi / cave a pagamento.

Come suggerisce il nome, questa tipologia di pesca è finalizzata alla cattura e al rilascio ( catch & relase ) delle varie tipologie di carpa (regina, specchio ecc.) – incluso l' amur . Si può svolgere in lago, in fiume, in canale e in cava.

Attrezzatura essenziale per il carpfishing

Pur trattandosi dell'evoluzione tecnica e tecnologica della tradizionale pesca alla carpa, il neofita potrebbe trovarsi completamente spiazzato nella scelta dell'attrezzatura specifica.

Scegli la giusta canna da carpfishing

Per recuperare pesci di 10-20 kg non è possibile lasciare certi dettagli al caso.

La tipica canna da carpfishing ha una lunghezza di circa 3,5 metri ed ha una resistenza di circa 2,5-3,5 libbre. La scelta dovrà comunque essere fatta in base al luogo di pesca, ad esempio sulla necessità di eseguire lanci lunghi e pesanti. Con un paio di set completi, la maggior parte dei pescatori può affrontare quasi tutte le condizioni.

Canna specifica per la pesca a carpfishing. Il fusto è costruito totalmente in carbonio alto modulo con rinforzo incrociato, questa speciale lavorazione dona alla canna molta potenza e leggerezza, risultando molto divertente in fase di pesca e assolutamente affidabile anche per combattimenti con prede di tutto rispetto. Gli anelli sono tutti in SIC, quindi è possibile pescare con tutti i tipi di trecciati e monofili. Il manico è ricoperto in neoprene alta densità dove è incastonata una placca porta mulinello di generose dimensioni. Caratteristiche Tecniche: Lunghezza aperta: 3.60mt Sezioni: 2 Azione: 3Lbs Consigliata per la pesca: Carpfishing

Arma le tue canne con un mulinello adeguato

I mulinelli per carpfishing vanno dalla classe 6.000 alla classe 10.000, sebbene le dimensioni esatte differiscano leggermente tra i produttori.

I modelli possono essere classificati in versioni freespool o big pit. I primi sono a bobina libera ed hanno una struttura in stile "baitrunner", ovvero con frizione posteriore; i secondi hanno invece la tipica bobina sovradimensionata, progettata per essere utilizzata con frizione anteriore.

L'esclusivo rotore progettato per esterni, la combinazione di biomeccanica e componenti eccezionali, offre alla bobina grandi prestazioni e un aspetto accattivante.

La bobina in alluminio antiscivolo dal design cavo offre una bobina solida e leggera, la bobina di design antiscivolo può farti risparmiare molto tempo, il corpo in plastica ad alta resistenza rende la bobina più leggera ma resistente.

La maniglia pieghevole con una sola pressione e la manopola in EVA ad alta densità, la rendono più comoda da usare e più comoda da riporre.

Ceramic Line Guide, che può ridurre l'abrasione delle lenze, aumentare la durata delle lenze e offrire un'esperienza di lancio più fluida.

Sistema frenante con 3 rondelle in fibra di cotone, fornisce potenza di resistenza fino a 29LB.

Fox Eos 10000 - Eos 10000 - 5 cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile - Rotore bilanciato - Rapporto di recupero 5,5:1 - Peso: 558gr - Capacità bobina: 0,33mm - 320m - Capacità bobina: 0,35mm - 260m - Mulino estremamente affidabile per pesci di grandi dimensioni e per lotte impegnative - Adatto per la pesca delle carpe e la pesca statica dei lucci!Dalla sua uscita nel 2013, il Fox Eos 10000 ha dimostrato di essere uno dei mulini più popolari e affidabili sul mercato. Questo mulino è perfetto per il pescatore sportivo specializzato che è alla ricerca di pesci grandi e duri da combattere che mettano alla prova il materiale. Perfettamente realizzato per la pesca delle carpe, ma questo mulino è adatto anche alla pesca dei lucci! Il Fox Eos 10000 è dotato di ben 5 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile che garantiscono un funzionamento senza precedenti del mulino e una grande forza di rotazione durante la ritirata. Il potente rapporto di recupero e la grande capacità bella bobina assicurano che anche i pesci più grandi vengano sconfitti in battaglia con questo top di gamma di Fox.

Imbobina i mulinelli di conseguenza

A meno che non si debba affrontare una situazione estrema (sconsigliata per il principiante), un monofilo principale da 10-12 libbre è più che adeguato.

Meglio evitare il fluorocarbon, per la sua tipica elasticità e difficoltà di utilizzo, e anche la treccia, perché invece troppo rigida; almeno finché non diventi un pescatore esperto nella pesca a lunga distanza.

Elevata resistenza allo strappo: grazie all'elevata resistenza agli strappi, questo accessorio da pesca è ideale per catturare fughe di una carpa e ridurre il rischio di fessura.

Meno fratture di lenza: soprattutto durante la pesca su panche di conchiglie o bordi di demolizione, una buona lenza da pesca è essenziale. La lenza per carpa di Zite Fishing è perfetta e molto resistente.

Effetto camouflage: con questo accessorio per la carpa è possibile creare un effetto mimetico nelle piante e sul terreno. Quindi meno effetto abrasivo.

ECKDATEN ZUR CARP LINE: la lenza da pesca monofilo di Zite Fishing viene fornita su una pratica bobina. La corda ha un diametro di 0,37 mm, 8,4 kg di portata ed è lunga 1000 metri.

Resistente, indispensabile e su bobina grande: cosa si vuole di più? La lenza monofilo Zite Fishing per la pesca alla carpa, sia con piombo per carpa, galleggiante da pesca, ecc. offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Utilizza i terminali e gli ami dedicati

Il filato terminale rivestito di treccia è senza dubbio la scelta più intelligente.

È rigido (non si aggroviglia) e molto resistente. Si consiglia comunque di togliere il rivestimento vicino all'amo per dare all'esca un movimento più naturale e meno resistenza nella mangiata.

L'amo classico è spesso, a gambo medio o corto, abbastanza incurvato e con occhiello.

Impara a realizzare una montatura da carpfishing

Esistono decine di montature differenti per il carpfishing; tuttavia, la montatura basilare (piombo inline) è molto semplice.

Far scorrere all'interno di un piombo passante la lenza madre. Inserire quindi un salva-nodo e legare una girella. All'estremità opposta di quest'ultima, legare il terminale con l'amo dotato di cappello (hair rig), ovvero un'asola alla quale andrà fissata l'esca (prevalentemente boilies).

Per innescare: forare l'esca per mezzo dell'apposito ago uncinato, aggrapparvi l'asola del cappello e tirarla fuori dall'esca. Infine, bloccare l'esca con uno stopper per evitare che si sfili.

L'alternativa all'hair rig è il pop up.

Altre montature di largo utilizzo sono: helicopter rig (terminale e amo sopra il piombo, legati perpendicolarmente) e bolt rig (terminale e amo sotto, come nel piombo inline, ma scegliendo un piombo occhiellato da applicare con l'apposito inserto a tubo).

5 PIOMBI MODELLO HORIZON ANTIRIFLESSO PLASTIFICATI E RICOPERTI CON VERA SABBIA DI LAGO CON 5 TONALITA' DI COLORE. LA PARTICOLARE FORMA DI QUESTI PIOMBI PERMETTONO LANCI A LUNGHISSIMA DISTANZA E UNA BUONA TENUTA AL FONTALE

Pesi intercambiabili grazie a un sistema unico con adattatore in gomma - Sistema BRUCE. Non è necessario smontare il montaggio completo.

Un vantaggio essenziale è la possibilità di rimuovere il piombo durante il trasporto, quindi non c'è rischio di danneggiare la canna da pesca.

Il peso è adatto per lanci lunghi in una acqua che scorre forte.

Adattatore in gomma incluso nella confezione

Prezzo per 6 pezzi. In sacchetto di plastica

I manicotti anti groviglio sono realizzati in gomma morbida e materiale plastico ad alta resistenza, questi accessori per la pesca alla carpa sono elastici e pratici, senza odori strani, proteggono bene i tuoi attrezzi da pesca e ne prolungano la durata, per offrirti una piacevole esperienza d'uso.

Elevata resistenza: Costruito con corpo in rame al 100% con due anelli saldati per un'elevata resistenza. Forte forza di trazione.

Rotazione ad alta velocità: Con 3 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile. Rotazione più fluida. Non preoccuparti che la linea venga interrotta e attorcigliata.

Resistente alla corrosione: Resistente alla corrosione. Nessun problema da utilizzare in acqua dolce o salata.

Dimensioni multiple: Taglia 0 a 10 con forza di trazione diversa. Taglie multiple per molteplici situazioni di pesca. Scegli liberamente quale ti piace.

Altre caratteristiche: È robusto e durevole per la pesca d'altura. Oppure, per l'uso quotidiano, come collegare due cose o decorare la tua casa.

1 x forbici pieghevoli: strumento di pesca multifunzionale. Impugnatura in ABS + lama in plastica.

1 x Estrattore di nodi a gancio: forte impugnatura a T con filo, non facile da scivolare. ABS Grip + gancio liscio in acciaio inox.

1 x set di strumenti per l'adescamento: Ago da gancio + Ago da trapano + Ago da stringa. Materiale: acciaio ad alto tenore di carbonio, gancio inossidabile, impugnatura in ABS.

3 x Boilie Bait Stopper: Ogni telaio ha 100 pz Boilie stopper dumbell e stopper estensibile.

Si tratta di una combinazione molto conveniente suit.Great regalo per qualsiasi pescatore di carpa, facile da trasportare, è molto utile per fare il terminale capelli rigs.

Scegli l'esca

Le boilies l'esca per carpa più diffusa in circolazione. Le versioni moderne boilies "a scadenza medio-breve", ovvero senza grosse quantità di conservanti – che possono nuocere alla carpa o all'habitat – sono di gran lunga la scelta più logica per il neofita. La dimensione "base" è di circa 14-15-16 mm.

Hai bisogno di un allarme? Prima di rispondere, provalo

L'allarme è determinante per le battute di pesca lunghe diversi giorni. È vero che "una partenza come si deve" fa cantare la frizione in maniere inequivocabile, ma le carpe non mangiano più come 20 anni fa (soprattutto in cava).

Questo perché è praticamente impossibile rimanere con gli occhi puntati sulle canne per 48 ore – durante le quali, ovviamente, sarà necessario anche dormire, mangiare e andare al bagno.

Le versioni più recenti sono anche wireless, collegate a ricevitori supplementari.

3 pezzi di indicatori di abboccata con 3 pezzi swinger da pesca gratuiti

Interruttore on/off, controllo volume, tono, sensibilità

Ogni indicatore di abbocco richiede una batteria da 9V (non inclusa).

Sensore di luce notturna automatica

Confezionati in una custodia protettiva con cerniera.

Non risparmiare sul rod pod

Il supporto delle canne e degli allarmi è ciò che fa realmente la differenza nel comfort di pesca.

Non che i classici reggi canna siano obsoleti, ma i rod pod sono molto più facili da configurare e risultano ottimi per tutte le superfici.

GARANZIA TOTALE: questo prodotto è garantito per 2 o 3 anni a seconda delle indicazioni del produttore.

SPEDIZIONE SICURA: la spedizione del prodotto viene assegnata solo a corrieri ad alta affidabilità ed i pacchi sono realizzati in maniera molto robusta.

GRANDE MARCHIO: questo prodotto appartiene ad un marchio di alta qualità.

Scegli un guadino adeguato

Scegli un guadino triangolare di almeno 40 pollici di larghezza; sappiamo che i "mostri" non saranno i primi ad arrivare ma, se dovessero, fatti trovare preparato.

GUADINO COMPLETO DA CARPFISHING MANICO IN CARBONIO RINFORZATO A NITO D'APE, LEGGERO E MOLTO RESISTENTE. (il manico pesa solamente 240gr) RETE ANTISTRAPPO

LUNGHEZZA TOTALE 2.70MT DIMENSIONI TESTA CM: 100X100X90

SULLA RETE C'è UNA CERNIERA E DUE MANGLIE PER AGEVOLARE LA PESATURA DELLA CARPA.

Dormi all'aperto? Scegli un Bivvy o un Brolly

Per essere pronto alle sessioni più lunghe sotto il sole e ai pernottamenti all'aperto, magari sotto la pioggia leggera, un riparo è d'obbligo.

Il brolly, aperto frontalmente, è probabilmente migliore per i climi più caldi e le sessioni brevi.

Un bivvy invece, può essere completamente chiuso da una zip per tenere fuori gli elementi e gli insetti.

Investi in una branda comoda

Se hai intenzione di prendere sul serio il carpfishing e intendi rimanere per un giorno intero o più, una branda è l'ideale per rimanere sdraiati. Per i pernottamenti sarà necessario anche un sacco a pelo.

Peso: 7,3 kg. Dimensioni (piegato): ca. 81 x 83 x 21 cm

Telaio in alluminio sottoposto a polverizzazione

Piedi in alluminio con altezza regolabile e parte finale piatta

Imbottitura:100% poliuretano. Superficie di appoggio: 208 x 83 cm

Composizione: 100% poliestere Oxford 600 denari, con cuscino integrato.

Non danneggiare le tue prede e procurati un unhooking

La cura della preda è fondamentale, soprattutto quando hai una grossa carpa nel guadino pronta per essere portata a riva e slamata. Investi in un unhooking imbottito e con bordi per liberare il pesce. Ricorda di bagnarlo sempre prima di alloggiarvi il pesce.