Cardiopatia ischemica: di cosa si tratta, cause e terapia fisica del cardiopatico

Nel soggetto normale, il rifornimento di ossigeno dalla circolazione coronarica è regolato in modo tale che, in occasione di uno sforzo anche massimale, la domanda miocardica di ossigeno sia sempre ampiamente soddisfatta .

Si ricorda che, negli ultimi anni, si è registrata una graduale ma significativa riduzione della mortalità cardiovascolare, verosimilmente in relazione ai provvedimenti attuati per la correzione dei principali fattori di rischio precedentemente elencati.

Per quanto concerne i quadri clinici della cardiopatia ischemica, si possono distinguere diverse situazioni, definibili come fase acuta e fase cronica .

La stenosi coronarica comporta una riduzione del flusso sanguigno , quindi un minore apporto di O 2 al miocardio situato a valle della stenosi in oggetto, che diventa pertanto ipossico ; come meccanismo di compenso a questa situazione, si determina una dilatazione a carico delle arteriole coronariche , allo scopo di mantenere un flusso sanguigno il più possibile adeguato.

Cosa fare? Terapia fisica del cardiopatico

La terapia può essere di ordine:

medico (farmaci antiischemici): chirurgico (rivascolarizzazione miocardica, soprattutto con by-pass aorto-coronarico); riabilitativo, grazie all'esercizio motorio (e alla dieta).

La riabilitazione del cardiopatico, in effetti, rappresenta il punto di incrocio tra la malattia ischemica e l'attività fisica.

Questo perché i benefici dell'allenamento sulla salute del cuore sono ormai conclamati. Certo, l'ideale è sempre "prevenire anziché curare" ma, a dispetto di quanto si credeva alcuni decenni orsono, "far lavorare" il cuore (con logica e giudizio) è l'unico modo per migliorarne la salute, la funzionalità e quindi stabilizzare o addirittura far regredire (a certi livelli) la malattia coronarica.

Come precisa l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la terapia fisica del cardiopatico consiste in una:

«serie di provvidenze da attuare allo scopo di ricondurre il paziente alle migliori condizioni fisiche, mentali e sociali possibili, compatibilmente con la sua menomazione».

Per quanto concerne la riabilitazione del cardiopatico, è necessario considerare diversi stadi, e più precisamente:

fase acuta; fase di convalescenza; fase post-convalescenza e di stabilizzazione.

Le prime due sono normalmente svolte in ospedale e vanno dalla mobilizzazione precoce che comprende esercizi di ginnastica respiratoria, di mobilizzazione degli arti sino alla ripresa della stazione eretta, e del cammino prima in piano e poi per le scale in discesa. Tutte queste fasi sono costantemente sotto controllo con monitoraggio.

Allorquando, dopo circa 6 settimane , il soggetto entra nella fase di postconvalescenza e di stabilizzazione, se non esistono controindicazioni, l'attività fisica verrà gradualmente incrementata con lavoro al cicloergometro o su ergometro trasportatore o mediante il cammino libero, ricorrendo ancora periodicamente a controllo specialistico con registrazione di elettrocardiogramma nel corso dell'attività prevista.

circa , il soggetto entra nella fase di postconvalescenza e di stabilizzazione, se non esistono controindicazioni, l'attività fisica verrà con lavoro al cicloergometro o su ergometro trasportatore o mediante il cammino libero, ricorrendo ancora periodicamente a controllo specialistico con registrazione di elettrocardiogramma nel corso dell'attività prevista. Inizialmente , il soggetto pedalerà per circa 8 minuti due volte al giorno a 50 pedalate al minuto a 200 kgm/min (33 W) di carico, per portarsi progressivamente dopo un mese a 15 minuti con 60 pedalate al minuto e con un carico di 450 kgm/min (75 W) .

, il soggetto pedalerà per circa a di carico, per portarsi progressivamente a . La fase di mantenimento, dopo circa altri due mesi, comporterà un lavoro giornaliero di 15 minuti a 60 pedalate al minuto e con un carico di 600 kgm/min (100 W).

Qualora il soggetto preferisca camminare o non abbia a disposizione un cicloergometro: