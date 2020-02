L'Italia dovrà difendere le 28 medaglie conquistate 4 anni fa a Rio 2016: in Brasile gli azzurri tornarono a casa con 8 medaglie d'Oro, 12 d'Argento e 8 di Bronzo. Sul gradino più alto del podio salirono Fabio Basile ( Judo ), Daniele Garozzo (Scherma), Niccolò Campriani (2/Tiro a Segno), Diana Bacosi (Tiro a Volo), Gabriele Rossetti (Tiro a Volo), Gregorio Paltrinieri (Nuoto) ed Elia Viviani (Ciclismo).

Nelle oltre 2 settimane di gara, che vedranno impegnate oltre 200 nazioni, si alterneranno 33 diversi sport e 49 discipline per un totale di 339 medaglie d'oro da assegnare. A Tokyo 2020 faranno il loro esordio olimpico Arrampicata Sportiva , Karate , Skate e Surf.

Tokyo non sarà l'unica città coinvolta nei Giochi Olimpici 2020: oltre allo Tsurigasaki Surfing Beach, località a 90km dalla Capitale che ospiterà le competizioni di Surf , per limitare gli effetti del grande caldo previsto è stata aggiunta recentemente Sapporo dove si disputeranno le gare di Marcia e Maratona .

Cresce l'attesa per le Olimpiadi 2020: l'edizione numero 32 della rassegna a 5 cerchi che si disputerà a Tokyo, andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto ma, come ormai di consueto, si avrà un'anteprima nelle giornate del 22 e 23 luglio quando si disputeranno i primi match di Calcio e Softball.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi 2020

In attesa dell'elenco ufficiale dei convocati, che sarà reso noto dal Comitato Olimpico Italiano tra fine giugno ed inizio luglio, sono già molti gli atleti azzurri che hanno strappato il pass per Tokyo 2020: i nomi più "caldi" che scenderanno sulla pista dello Stadio Olimpico di Tokyo nelle gare di Atletica saranno quelli di Filippo Tortu, che dopo la finale sui 100m conquistata ai Mondiali 2019 sarà impegnato nelle qualificazioni nella mattinata italiana di sabato 1 agosto (eventuale finale il giorno seguente) e di Davide Re, che dopo il record italiano stabilito nella passata stagione cercherà una storica finale nei 400m (qualificazioni domenica 2 agosto). Per le medaglie attenzione alle sempre imprevedibili Staffette 4x100m e 4x400m ed alla Maratona, dove potranno dire la loro Yassine Rachik, Daniele Meucci e Sara Dossena. Le speranze maggiori sono però riposte nella Marcia con Eleonora Giorgi e Massimo Stano che nelle ultime occasioni hanno dimostrato di essere nell'elite mondiale.

Nel nuoto fari puntati su Federica Pellegrini, forse alla sua ultima gara della carriera, che rincorrerà quella che sarebbe una storica terza medaglia olimpica nei 200m stile libero; l'appuntamento è per mercoledì 29 luglio. Al Tokyo Aquatics Centre attesa anche per le prestazioni di Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella mentre dalle acque libere le speranze sono riposte sopratutto in Rachele Bruni.

Dopo l'exploit di Rio 2016, cercheranno di ripetersi Lupo e Nicolai nel Beach Volley, destino opposto per Frank Chamizo nella Lotta, che vorrà rifarsi dopo la delusione di 4 anni fa. Italia che cercherà conferme anche da Pallavolo, Pallanuoto e Scherma, discipline che storicamente rappresentano una certezza per la nostra spedizione.