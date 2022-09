Caffeina e sport: a cosa serve? Quanta prima di allenarsi?

Con più o meno significative differenze strutturali, la caffeina è presente nei chicchi di caffè - dal quale, com'è intuibile, prende il nome - nelle foglie del tè , nel cacao , nei semi di guaranà , nella radice di ginseng e nei semi di cola (una pianta africana) - e, ovviamente, in tutti i loro derivati, come le bevande, gli estratti , i fermentati, il cioccolato ecc.

Non direttamente , ma può aiutare, soprattutto in associazione ad epigallocatechina gallato (EGCG).

L'organismo infatti va presto incontro ad assuefazione ; una volta abituato, non ottiene più gli stessi effetti che invece si manifestano al principio. Anche il consumo alimentare o di integratori, in particolare quando ricchi di calorie e soprattutto da carboidrati, riduce gli effetti della caffeina.

In realtà no ; o meglio, la caffeina ha dimostrato una discreta efficacia ergogenica e di enfasi sul dimagrimento , ma solo previa dieta ipocalorica , esclusivamente nel breve termine .

Per preparare il corpo a sostenere questo grosso impegno psicofisico, le catecolamine agiscono in vari modi:

Nota : negli sportivi occorre tener conto dell'effetto sommatorio della caffeina assunta con i vari alimenti in modo da non superare i limiti imposti dalle normative antidoping.

Per massimizzare gli effetti ergogenici della caffeina in vista di una gara, l'atleta dovrebbe quindi astenersi dal consumo di cibi , farmaci e bevande contenenti caffeina, nei quattro sei giorni che precedono la competizione .

Come anticipato, molto importante è anche l'assuefazione alla sostanza, quel processo per cui l'organismo sviluppa una sorta di resistenza nei confronti della sua azione farmacologica.

Si è visto, per esempio, che la caffeina presente nel caffè ha un'efficacia ergogenica inferiore rispetto a quella venduta in compresse.

Piccole dosi possono essere assunte anche durante prestazioni di endurance, per esempio in vista del traguardo.

Caffeina e doping

In virtù dei suoi effetti ergogenici, la caffeina non può essere assunta liberamente dagli atleti . Le autorità antidoping hanno infatti fissato dei limiti di assunzione, oltre i quali l'utilizzo di questa sostanza viene considerato doping e come tale punito con la squalifica dell'atleta.

Un soggetto risulta positivo ai controlli antidoping quando la concentrazione di caffeina nelle urine supera i 0.012 mg/ml (= 12mcg/ml)*.

Non è facile stabilire con esattezza quale sia la dose di assunzione in grado di superare tale soglia, dato che la caffeina viene metabolizzata dal fegato a velocità diverse da individuo ad individuo (un po' come succede per l'alcol). Tale valore limite può essere raggiunto, a grandi linee, assumendo 800-1200 mg di caffeina pura oppure 8 tazze di caffè forte.

Per questo motivo si consiglia di non superare le 6-8 tazzine di caffè espresso o le due-tre tazze di caffè tradizionale nelle tre ore precedenti la competizione .

E' inoltre importante prestare particolare attenzione al possibile effetto additivo (assunzione contemporanea di energy drink, caffè e farmaci o altre bevande a base di caffeina).

* Tali valori possono variare leggermente in base alla federazione sportiva di appartenenza.