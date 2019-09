Un borsone comodo, capiente, pieno di tasche è il miglior amico di ogni sportivo. Che si vada in palestra o si pratichi una disciplina all'aperto – a livello amatoriale o agonistico – poco conta: il borsone da palestra (o da sport) è quell'accessorio indispensabile per chiunque faccia attività fisica, a qualsiasi livello e a qualunque età.

Borsone da palestra: modelli

Esistono diversi tipi di borsoni da palestra. Si va dai classici, dalla forma più o meno rettangolare, con doppio manico corto per essere portati a meno e larga tracolla per trasportarli comodamente in spalla. Ci sono poi i piccoli zaini da palestra, con manici in corda che permettono di stringere più o meno la chiusura. Ci sono infine i borsoni-zaini da palestra extra-large, capienti, che si possono portare comodamente su due spalle (e sono i migliori per chi porta molto materiale con sé). Ecco una selezione di borsoni per la palestra funzionali, di qualità e con un buon rapporto qualità-prezzo.

Borsone da palestra Puma

Ecco un borsone da palestra della Puma, realizzato in resistente e robusto poliestere. Una sacca capiente ma compatta, ideale anche per viaggiare, dotata di uno scomparto principale e di tasche aggiuntive, permette di organizzare tutto il necessario al meglio.

Le due maniglie nella parte superiore e la tracolla regolabile in lunghezza garantiscono la massima comodità.

Borsone sportivo da donna

Una capiente borsa sportiva idrorepellente dell'Arena, rosa fucsia con logo e dettagli neri. Un modello bello, trendy, oltre che pratico. Con inserti in rete ad asciugatura rapida per la dispersione dell'umidità, fondo rinforzato, un ampio scomparto principale e piccole tasche laterali, una tracolla regolabile e manici corti per un comodo trasporto. Borsone consigliato per allenamento, gara e tempo libero.

Borsone-zaino da palestra

Amazon consiglia il pratico e super capiente borsone-zaino firmato Leone. Una borsa da palestra che può traspormarsi anche in zaino attraverso le due tracolle posteriori. Un accessorio per sportivi molto funzionale, compatto e per questo ideale anche per spostamenti, realizzato in materiale antistrappo. Semplice, a tinta unita, con logo del brand in evidenza. Un modello unisex con capacità totale 70 litri.

Borsone-zaino unisex The North Face

Un borsone resistente e dal design impeccabile. E' il borsone Base Camp di The North Face, ideale per il campeggio, per le escursioni, per i viaggi con più tappe, ma anche per chi pratica sport e cerca una borsa capiente e ricco di tasche. Questo piccolo borsone risponde perfettamente ad ogni esigenza, grazie al grande scomparto centrale e alle numerose tasche dove riporre oggetti personali (tra cui quella porta documenti idrorepellente).