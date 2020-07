Borse e Zaini Impermeabili 2020 Migliori per Mare e Barca

Borse e Zaini Impermeabili Chi pratica gli sport acquatici (mare, fiume o torrente, lago) ha spesso il problema di dover riporre oggetti personali importanti in un luogo in cui non vengano raggiunti dall'acqua. Una soluzione può essere senza dubbio utilizzare un semplice porta documenti in plastica o in materiale idrorepellente, ma ancora meglio è avere una vera e propria borsa o uno zaino impermeabile. Si tratta di zaini e borse comodi e pratici, spesso pensati e realizzati proprio per chi fa attività fisica in acqua, e che si rivelano utilissimi in queste circostanze. In questo modo, infatti, possiamo tenere al sicuro non solo carta d'identità e affini, ma anche eventuali cambi, asciugamani, altri accessori che potrebbero esserci utili (maschere da snorkeling, costumi, cuffie, auricolari) che resteranno asciutti fino al momento del loro utilizzo.