Comode da tenere sempre in borsa o in zaino, riempiendole d'acqua o di altre bevande fredde o calde. Indispensabili per affrontare il caldo durante giornate al mare o escursioni in montagna, il freddo durante le rigide giornate invernali e per reidratarsi dopo o durante un intenso allenamento. Parliamo delle borracce, un accessorio utile, funzionale, amico dell'ambiente e anche del portafoglio.

Oggi vi guidiamo alla scelta della borraccia, perché sul mercato se ne trovano tantissimi tipi, dalle termiche a quelle in acciaio inox, da quelle in vetro a quelle in materiale ecologico, fino alle tascabili in silicone.

Borraccia termina in acciaio inox

KollyKolla è una borraccia in acciaio inox, pensata per l'ufficio, per la scuola, per i viaggi, per lo sport. Realizzata con la tecnologia dell'aspirazione a doppia parete, questa borraccia mantiene le bevande fresche per 24 ore e calde per 12 ore. Inoltre la borraccia KollyKolla si prende cura dell'ambiente, evitando l'uso di bottiglie usa e getta di plastica e riducendo, in questo modo, l'inquinamento. Tutte le borracce di questa azienda sono realizzate in acciaio inossidabile privo di BPA e ftalati, sicuro per tutta la famiglia.

Anche Aorin propone una borraccia in acciaio inossidabile di alta qualità, anche in questo caso con pareti che mantengono fresca o calda la bevanda. Le borracce di questa azienda sono resistenti all'urto e arrivano dotate anche di un rivestimento in tessuto, di uno scovolino per pulizia profonda e di un moschettone per poter appendere la borraccia a cinture, passanti dei pantaloni o allo zaino.

Borraccia per fare sport

Se siete alla ricerca di una borraccia comoda per bere durante l'allenamento, in palestra o all'aria aperta, 720° DEGREE è il modello ideale. Anche questa in acciaio inox, si riempie con facilità grazie alla grande apertura, con il design a doppia parete mantiene fresche o calde a lungo le bevande e, inoltre, è caratterizzata da un coperchio aggiuntivo sportivo, per bere comodamente senza dover svitare il tappo.

Borraccia ecologica (e tascabile)

Ecco, infine, un ultimo modello di borraccia ideale per chi desidera un prodotto ecologico, in grado di raggiungere dimensioni minuscole, per poter essere inserita anche in uno striminzito spazio di borse, zaini, valige. Si tratta della borraccia ecologica e flessibile Darko: in silicone ottenuto dalla silice contenuta in rocce e sabbia, resistente a sollecitazioni e temperature estreme, eco-friendly e che si schiaccia riducendo la dimensione totale. Insomma, una borraccia "smart".