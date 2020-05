Borracce per la corsa: le 20 migliori per il running

Quali sono le migliori borracce per la corsa? Giornate miti e soleggiate, l'inverno è lontano e anche il lockdown superato. Si torna a fare attività sportiva e a correre in pista o al parco. Ma quali sono le migliori borracce per la corsa? La borraccia è, senza dubbio, un accessorio indispensabile per podisti amatoriali e professionisti. E' importante sceglierne una di qualità, preferibilmente termica, resistente ma anche leggera e facile da trasportare. Oggi ci dedichiamo proprio al variegato mondo delle borracce, perché il mercato offre davvero una variegata scelta. Da quelle in alluminio a quelle in plastica, più o meno grandi, a volte persino pieghevoli. Scopriamo come scegliere le migliori borracce per la corsa.