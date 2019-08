Sempre più utilizzata, soprattutto in città, la bicicletta elettrica è un mezzo di trasporto ecologico, divertente, che permette di muoversi in piccoli e grandi centri in tutta comodità. Se genericamente si tende a racchiudere tutte le bici con motore sotto il nome di biciclette elettriche, però, è bene fare alcune distinzioni e conoscere alcune importanti caratteristiche prima di procedere all'acquisto.

Come scegliere la bicicletta elettrica

È doveroso distinguere le cosiddette bici elettrica da quelle con pedalata assistita (meglio note come ebike o Pedelec). Le prime hanno un motore che funziona dal momento dell'accensione, anche quando il biker non spinge sui pedali, e sono soggette all'omologazione dei veicoli a due ruote e a tutte le normative connesse. Le seconde, invece, hanno un motore che si accende solo nel momento in cui si pedala e non possono superare una velocità di 25 km/h. Nel momento in cui non si spinge sui pedali, però, l'ebike torna ad essere, a tutti gli effetti una normale bicicletta. Dopo questa introduzione vi mostriamo alcuni modelli di Ebike da utilizzare per qualunque tipo di viaggio (in città, al mare, in montagna):

Elegante e sportiva

(fonte: Photo Courtesy)

La bici DIRT 20' è un modello che unisce tecnologia ad un design sportivo e a prestazioni esaltanti. Ha un motore da 250w e una batteria da 36V. Ha una linea elegante ma sportiva al tempo stesso. E' dotata di 3 diverse velocità e offre anche assistenza alla partenza fino a 6 km/h.

Facilità di guida e stile

(fonte: Photo Courtesy)

Nilox e-bike x5 è una bici a pedalata assistita molto facile da guidare, anche per chi non ha particolare dimestichezza con la bicicletta normale. E' dotata di una batteria removibile da 36v-8ah che permette di percorrere in modalità assistita fino a 55km. Le robuste ruote da 26", il cambio shimano a 6 marce e la catena di sicurezza inclusa nel pack assicurano stabilità e solidità. Il Motore High speed a 3 velocità da 250W fa raggiungere una velocità massima di 25 km/h.Nilox x5.

Ebike pieghevole

(fonte: Photo Courtesy)

Infine ecco l'i-Bike Fold 20, un'innovativa soluzione di mobilità che coniuga divertimento e sostenibilità ambientale a costi davvero irrisori. Ideale anche per chi ha poco spazio in casa, in ufficio o in auto, perché è ripiegabile e, una volta chiusa diventa abbastanza piccola da poter essere posizionata sotto la scivania o nel bagagliaio dell'auto. In treno è considerata come un bagaglio. Dotata di un motore brushless al mozzo posteriore che la rende potente ma anche molto maneggevole. Le ruote da 20 pollici consentono, soprattutto in città, facilità di curva e di manovre anche nel traffico.