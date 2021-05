Per orientarsi al meglio nell'acquisto, abbiamo selezionato le 5 migliori biciclette senza pedali in vendita su Amazon .

A variare da un modello all'altro, non solo la dimensione ma anche il materiale : dalle balance bike in legno , più costose ma esteticamente molto accattivanti, a quelle con telaio in acciaio , più economiche, la scelta oggi è molto vasta. Unica regola: puntare su biciclette senza pedali solide e resistenti , che possano garantire ai piccoli la massima sicurezza. Per lo stesso motivo, si consiglia solitamente di abbinare all'acquisto della balance bike anche un casco di protezione da far indossare al bambino.

Da che età utilizzarle? Molto dipende dai modelli: in linea di massima esistono balance bike che possono essere utilizzate a partire dai 18 mesi , alternandole magari con il classico triciclo, ed altre pensate per essere sfruttate fino a 5/6 anni , età in cui solitamente avviene il passaggio alla bici da grandi.

Da utilizzare prima in casa e poi all'apert o, questa bicicletta è infatti pensata per allenare la capacità di bilanciamento sulle due ruote, soddisfando allo stesso tempo il bisogno di movimento dei bambini.

Tra i modelli più venduti su Amazon, c'è la bicicletta senza pedali di Chicco pensata per aiutare i bambini ad acquisire più facilmente l'equilibrio necessario per andare su due ruote. Realizzata in robusto metallo, ha manubrio con maniglie in gomma e morbido sellino antiscivolo, entrambi regolabili così da poterla adattare al meglio alle esigenze del bambino man mano che cresce. Consigliata per la fascia d'età 2-5 anni, può sostenere un peso fino a 25 kg. Tra i suoi vantaggi il telaio ultraleggero che permette di trasportarla facilmente. Il modello è disponibile in 6 diverse varianti di colore.

Un modello di bicicletta senza pedali molto apprezzato è anche Bart di Lionelo , grazie alla quale il bambino può allenarsi fin da piccolo a mantenere l'equilibrio, sviluppare la coordinazione e rafforzare i muscoli . Dotata di telaio realizzato con una speciale lega di magnesio senza saldatura, la bici garantisce la massima resistenza ai danni pur avendo un peso molto ridotto: solo 3 kg. In più, le impugnature sono realizzate in materiale antiscivolo e progettate per proteggere le mani del bambino in caso di caduta, mentre il manubrio ha una speciale funzione di sicurezza che limita l'angolo di sterzata e impedisce il ribaltamento. L' altezza del manubrio e della sella possono essere adattate a ogni bimbo: il modello è infatti consigliato a partire dai 2 anni ma può supportare un peso fino ai 30 kg. Tra i vantaggi anche il telaio con maniglia per trasportare la bici facilmente.

Sempre di Lionelo , molto apprezzato anche il modello Alex , più economico ma altrettanto funzionale. La bici è pensata per adattarsi al meglio alle esigenze del bambino grazie alla regolazione in altezza della sella e del manubrio. Anche in questo caso, le impugnature sono antiscivolo e progettate per proteggere le mani del bambino durante una possibile caduta, così come il volante ha una speciale funzione di sicurezza che limita l'angolo di sterzata e impedisce al bambino di ribaltarsi durante la guida. Stabile e resistente, è consigliata per la fascia da 3 a 6 anni e può sostenere un peso fino a 30 kg.

Tra i modelli in legno, invece, uno dei più venduti è UNIQ di Kinderkraft . Estremamente leggera, è dotata di sella regolabile da 30 a 40 cm e caratterizzata da un design divertente con grafica sulla parte anteriore. Adatta ai bambini a partire dai 2 anni (circa 80 cm di altezza) può sostenere un peso fino a 35 kg. Il telaio, accuratamente rifinito e senza spigoli vivi, è stato inoltre progettato in conformità alla più recenti norme di sicurezza. Dotata di un angolo di sterzata limitato, per prevenire le svolte incontrollate, la bici ha un comodo manubrio con maniglie anti-scivolo per una presa salda ed è praticissima anche per i genitori, grazie al peso ridotto e alle due impugnature per il trasporto.

YOLEO Bicicletta Senza Pedali

Infine, anche la balance bike di Yoleo può essere un'ottima soluzione. La bici è realizzata in materiale in lega d'acciaio, con una buona resistenza alla corrosione, ed è quindi leggera ma allo stesso tempo molto resistente. Pensata per bambini dai 2 ai 5 anni, può essere regolata man mano che il bambino cresce: l'altezza del sedile può essre infatti impostata da 31 cm a 46 cm. I pneumatici in schiuma EVA garantiscono una guida più fluida, mentre i cuscini da sella sono realizzati in morbida schiuma di gomma, antiurto e traspirante. Tra i suoi vantaggi anche il manubrio rotante a 360 °, per alleviare l'impatto quando il bambino cade.

