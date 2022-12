Bici Decathlon MTB: scopri le imperdibili offerte

Ti piacerebbe un modello elettrico? La Riverside 500 E è in offerta con il 23% di sconto. Con questa bici Decathlon potrai contare sull'assistenza elettrica fino a 90 chilometri. Scopri tutti i modelli in offerta continuando la lettura della guida e approfitta subito della promozione speciale.

Bici Decathlon: i modelli a prezzo ridotto

Decathlon ha davvero bici da vendere e le propone con interessanti offerte sul prezzo:

bici Decathlon MTB ST 530 in offerta con il 14% di sconto. Modello adatto a escursioni sia estive che invernali fino a 2/3 ore, dotato di monocorona a 9 velocità, ruote da 27,5", telaio in alluminio leggero, sellino ad amaca e freni a disco meccanici

bici da trekking Riverside 500 in offerta con il 27% di sconto. Bici per bambine dai 9 ai 12 anni con 6 velocità e leve dei freni adattate alle mani dei bambini. Modello con sella ergonomica pensata per i piccoli utilizzatori e luce anteriore a LED

bici elettrica Riverside 500 in offerta con il 23% di sconto. Modello con 8 velocità, freni a disco idraulici e forcella ammortizzata, bloccabile e regolabile. Per quanto riguarda l'autonomia, la bici garantisce 90 km in modalità 1, 80 km in modalità 2 e 50 km in modalità 3

Questi sono solo alcuni dei modelli in offerta previsti. Puoi trovare bici Decathlon MTB con pedalata assistita con l'11% di sconto, bici da città classica con telaio basso e ruote da 28" con il 10% di sconto, bici da corsa con il 6% di sconto e bici per il mountain biker sportivo con l'11% di sconto. Sono in offerta anche le bici dotate di rotelle e destinate ai bambini dai 3 ai 5 anni alle prese con i primi tentativi.

Come approfittare delle offerte sulle bici da cicloturismo Decathlon e non solo

Le offerte sono attive fino a esaurimento scorte. Essere decisi sul modello e sulle caratteristiche tecniche è fondamentale per non rimanere in dubbio e perdere tempo prezioso. Una bici, tra l'altro, è anche un ottimo regalo natalizio, soprattutto per i bambini. In caso di acquisto veloce dell'ultimo minuto basta usare un codice promo Decathlon per non lasciarsi sfuggire le offerte e ridurre i tempi di acquisto.

Decathlon ti consente anche di suddividere la spesa in tre comode rate con Klarna. Potrai, tra l'altro, scegliere tra la spedizione a casa oppure la formula clicca e ritira nel punto vendita. La consegna a domicilio ha un costo di 9,99 euro, mentre il ritiro in negozio è gratuito.

Nella scheda descrittiva di ciascun modello trovi anche l'elenco di tutti gli accessori compatibili. Se devi fare un regalo, sarà ancora più gradito con qualche accessorio che ne aumenta il comfort di utilizzo.