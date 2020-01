Biancheria termica: a cosa serve?

La biancheria termica è un'ottima alleata di adulti e bambini quando arrivano le rigide temperature invernali. L'intimo termico può essere utilizzato se ci rechiamo o viviamo in località dal clima rigido, ma anche se ci alleniamo all'aria aperta nei mesi invernali. In effetti la biancheria termica è tra i capi must per chi si chiede, ad esempio, come vestirsi per correre all'aperta quando fa freddo.

L'intimo termico comprende essenzialmente la maglia termica e leggings che si indossano sotto i normali indumenti. E' meglio indossare la biancheria termica a diretto contatto con la pelle, perché ha delle ottime proprietà isolanti. Viene utilizzata spesso da chi lavora all'aperto anche durante l'inverno, ma questi capi di underwear sono molto amati, e con buona ragione, anche da chi va in montagna e vengono usati anche per fare sport ed escursioni invernali.

Qual è il motivo del successo della biancheria termica? E' presto detto: l'intimo termico è molto leggero, questo significa che è più comodo e pratico da indossare di un abbondante maglione di lana o maglia a maniche lunghe in altro tessuto. Non solo, nel caso in cui scegliate la biancheria termica per un viaggio, questa risulterà anche meno ingombrante da mettere in valigia. Ecco perché non può mancare nell'equipaggiamento del buon escursionista insieme alle scarpe da trekking e a tutto il resto, o nell'abbigliamento per lo sci.