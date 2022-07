Belly boat: come si usa, quale il migliore e quanto costa

Il belly boat (kick boat o float tube) è un piccolo e leggero strumento gonfiabile e galleggiante concepito per la pesca con le canne. La sua funzione è quella di permettere brevi spostamenti in bacini d'acqua privi o con poca corrente, concedendo al pescatore di immergersi solo con la parte inferiore del corpo. I primi somigliavano ad una sorta di "ciambella circolare" (da qui il nome), dotata di una seduta centrale, a sua volta costituita da un telo sintetico fissato lateralmente alla camera d'aria, e provvisto di due buchi per infilare le gambe. Gli utilizzatori di belly boat dovrebbero indossare stivali alti a salopette per rimanere all'asciutto e calzare piccole pinne, ad esempio da snorkeling, oppure paddle pusher o duck fins. I più moderni invece, hanno le fattezze di veri e propri mini-gommoni (forma a V o a U), possiedono una seduta più rialzata e con schienale. Le versioni "standard" sono dotate di camere d'aria di riserva – nonostante il materiale della ciambella sia anti-buco – e tasche porta oggetti, ma esiste la possibilità di customizzarli affissandovi un piccolo motore elettrico, vari porta-canne, luci ed ecoscandagli elettronici. I belly boat trovano impiego soprattutto nella pesca a spinning e nella pesca a mosca. Shutterstock

Come si Usa Come si usa il belly boat? Il belly boat è un mezzo molto lento ma anche silenzioso. Diversamente da quanto si possa intuire, il senso di marcia è "al contrario"; ovvero, si avanza all'indietro – in quelli a V o a U, la "prua" è infatti collocata alle spalle del pescatore. In effetti questa caratteristica rende un po' difficoltoso abituarsi ad anticipare gli spostamenti di scarroccio e deriva (vento e corrente), spingendo moltissimi utilizzatori ad affissare un piccolo motore elettrico. Questo non serve tanto ad andare più forte o ad opporsi alla corrente, ma a dare "piccoli colpi d'elica" per rimanere fermi, senza doversi girare e pinneggiare per tornare sul punto.

Perchè Acquistarlo Vantaggi del belly boat Altri sistemi per pescare in acque libere sono l'uso di un kayak o di un piccolo natante motorizzato. Rispetto a queste due soluzioni, il belly boat offre vantaggi e svantaggi; diciamo che, come spesso accade, trova una maggior utilità in determinati contesti. Come anche gli altri, il float tube rende possibile raggiungere spot altrimenti fori portata ed eseguire lanci diversamente impossibili. D'altro canto, le barche sono concepite per coprire distanze considerevoli ed anche con più persone a bordo, mentre il kick boat è utile a piccoli spostamenti. Il compromesso tra i due è il kayak, che tuttavia è decisamente più ingombrante del belly boat, permette di vincere meglio l'azione del vento e della corrente, ma risulta più rumoroso e meno agile nelle manovre di avvicinamento. In belly boat è anche possibile gestire in maniera ottimale il pesce catturato, rilasciando senza arrecargli troppi danni.

Conservazione e Manutenzione Ecco pochi consigli sulla cura del belly boat. Prima di tutto, assicurati sempre che il float tube sia asciutto prima di riporlo al chiuso, protetto dai raggi del sole. Anche se prodotto esclusivamente con materiali tecnici, se possibile, scegli un luogo di rimessaggio asciutto e con una temperatura accettabile in tutte le stagioni (evitare i 50 °C estivi e i – 10° invernali). Evita assolutamente di lasciarlo sgonfio e ripiegato, soprattutto con alte temperature (magari chiuso nell'armadio). Evita anche di gonfiarlo con le basse temperature e di lasciarlo rimessato fino al raggiungimento dei caldi estivi. Ricorda: se il tuo belly boat dovesse bucarsi, esistono kit di riparazione con colle specifiche e toppe .

Consigli Pratici La pesca dal belly boat può davvero aprire le porte ad un nuovo modo di pescare. È in grado di conferire grande flessibilità alle battute ed offre la possibilità di raggiungere spot ed eseguire lanci altrimenti impossibili. Tuttavia, è sempre bene assicurarsi di essere in grado di trasportare tutta l'attrezzatura . È vero che i float tube sono leggeri e maneggevoli, al paragone con le piccole barche e anche con i kayak, ma tutto ciò che serve devi trasportarlo "a mano". Il peso medio di questi strumenti è compreso tra i 6 e i 9 kg. Potrebbero sembrare pochi, ma ad essi bisogna aggiungere le pinne, le canne, tutta l'attrezzatura, l'acqua ecc. In tal modo si raggiungono facilmente i 12-13 kg. Concediti un po' di tempo per abituarti; all'inizio può essere disorientante. Rispetto alla pesca dalla riva, esistono piccole-grosse differenze, come il lancio. In belly boat infatti, l'esca è costantemente "a sfioro" della superficie. In genere non si richiedono lanci lunghissimi, ma potrebbe aiutarti la scelta di attrezzatura specifica, come mulinelli, canne e filo più adatti alla tecnica in questione. Prima di un lancio, assicurati sempre che la lenza sia libera. Ad ogni modo non preoccuparti; è normale attaccarsi di tanto in tanto, anche per i pescatori più esperti. Per approfondire: Kayak fishing o pescare in kayak: vantaggi e benefici