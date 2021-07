Battuta nella Pallavolo: Cos’è e Come si Esegue

La battuta è il fondamentale con cui si inizia il gioco; essa può essere effettuata dal basso, dall'alto flottante, oppure dall'alto in salto.

Dal Basso

La Federazione italiana pallavolo, su consiglio dei tecnici delle nazionali giovanili, ha adottato la battuta dal basso per i campionati allievi/e, allo scopo favorire le azioni di gioco.

Anche se la battuta dal basso risulta essere di più facile apprendimento, non avendo le caratteristiche di offensività, deve essere abbandonata non appena si è in grado di eseguire i servizi più insidiosi.

Posizione di partenza

fronte in direzione di lancio;

in direzione di lancio; busto leggermente inclinato in avanti;

leggermente inclinato in avanti; peso del corpo sulla gamba avanzata (quella opposta al braccio che colpisce la palla);

sulla gamba avanzata (quella opposta al braccio che colpisce la palla); gambe comodamente divaricate sul piano sagittale;

comodamente divaricate sul piano sagittale; pallone tenuto con la mano che non batte.

Si esegue la battuta staccando, di poco, la palla dalla mano sinistra (per i destri), dopodichè si colpisce la sfera con il carpo della mano e con il braccio completamente disteso (il tutto dopo aver compiuto un movimento pendolare del tipo dietro-avanti-alto).

Se la palla viene colpita più inferiormente, la traiettoria sarà più alta (tipo parabola), viceversa se è colpita nella parte posteriore, la traiettoria sarà più tesa e radente alla rete.