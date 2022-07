Bastoni da trekking: a cosa servono e che benefici apportano I bastoni (o bastoncini) da trekking sono uno degli accessori più importanti per chi ama le passeggiate outdoor, e in particolare quelle che prevedono percorsi medio-lunghi. Leggeri e resistenti, i bastoni da trekking aiutano a mantenere l'equilibrio lungo i percorsi sfidanti, in salita ma soprattutto in discesa, e a distribuire al meglio il peso. Il carico durante la camminata è infatti concentrato su gambe e ginocchia, e i bastoncini aiutano a redistribuire al meglio il carico anche sulle braccia. E' per questo motivo che, usando i bastoncini, si rende il trekking un'attività più completa, che fa lavorare la muscolatura della parte alta del corpo. I bastoncini da trekking sono realizzati in alluminio o carbonio e sono - nella maggior parte dei casi - telescopici e regolabili, ma ne esistono anche di fissi, più robusti (non avendo giunzioni intermedie) ma - secondo molto - anche più scomodi. Ecco qui di seguito i modelli di bastoni da trekking più acquistati e meglio recensiti da coloro che fanno i loro acquisti online:

Bastoni da trekking: la nostra scelta Bastoncini AUTOPkio Tra quelli disponibili online, sono molto apprezzati anche i bastoncini da trekking a marchio AUTOPkio, anch'essi realizzati in alluminio aeronautico estremamente resistente e leggero. La punta è realizzata in carburo di tungsteno per garantire una grande resistenza, mentre il manico è realizzato in materiale EVA ad alta densità, ideale per mantenere la mano asciutta. Il pratico laccio da polso elimina il rischio di far cadere i bastoncini da trekking, garantendo assoluta sicurezza. L'altezza è regolabile in base a chi li usa. Il diametro della punta è piccolo, caratetristica che rende questi bastoncini facilmente inseribili nella sabbia e nel terreno. AUTOPkio Bastoni Trekking Bastoncini Trekking, Bastone da Trekking Camminare Telescopici Alluminio Antiurto Racchette Trekking Pieghevole 65-135cm con Eva Maniglia per Escursioni € 31,99 Vedi l'offerta

Bastoni da trekking: i migliori per i professionisti Bastoncini Ferrino Nuptse Il modello Nuptse di Ferrino è un bastoncino tecnico, leggerissimo e soprattutto polivalente: può essere infatti utilizzato per una lunga serie di attività sportive, che vanno dall'escursionismo invernale alle passeggiate con le ciaspole, fino allo scialpinismo e al più classico trekking. Pesante appena 450 grammi, questo modello ha le seguenti caratteristiche: materiale delle tre sezioni in carbonio; diametro delle tre sezioni 16/14/12 mm; leva Lock&Go in alluminio; manopola anatomica ed antiscivolo, punta in tungsteno. Nella confezione sono incluse due rotelle, invernale e da trekking. Il puntale è inoltre molto silenzioso. Ferrino Nuptse Bastoncino Trekking, Nero, 60 / 135 cm € 72,00 Vedi l'offerta