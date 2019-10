Il Nordic Walking è un'attività sempre più amata e diffusa in tutta Italia. Dalle escursioni in montagna alle passeggiate nei parchi urbani, sono in tanti ad amare le camminate con le bacchette. Il Nordic Walking, infatti, consiste proprio in una passeggiata su terreni più o meno scoscesi, da svolgere con l'ausilio di appositi bastoncini, a portata di tutti.

La scelta di un corretto equipaggiamento è fondamentale per svolgere senza rischi questà attività sportiva. E, oltre ad un abbigliamento comodo e ad un buon paio di scarpe sportive, ciò che serve è proprio un paio di bastoncini da Nordic Walking adeguati.

Bastoncini da Nordic Walking: caratteristiche e modelli

Non tutti i bastoncini da Nordic Walking sono uguali. Prima di procedere all'acquisto di questo accessorio – che reperirete facilmente online o nei negozi di sport più forniti – bisogna considerare la lunghezza, la resistenza, la leggerezza, l'impugnatura, la capacità di assorbire le vibrazioni, la buona qualità del puntale. Oggi vi suggeriamo alcuni modelli di Bastoncini da Nordic Walking, ottimi per lunghe camminate e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Bastoni da nordic walking e trekking

I bastoni da nordic walking Glymnis sono adatti anche per chi ama percorsi difficili ed è solito fare trekking.Si tratta di bastoncini estremamente leggeri, ma resistenti ad urti e sforzi, realizzati in alluminio 7075. Con manici dall'ottima impugnatura, realizzati in un materiale particolarmente flessibile, morbido e confortevole, che mantiene la pelle asciutta e non fa sudare. La punta è, invece, in carburo di tungsteno, ideale per tutti i tipi di terreni e anche per fango e neve.

Bastoni da camminata

I bastoni da nordic walking Fizan Speed, sono realizzati in Italia, nella ona delle Dolomiti e sono perfetti per lunghe camminate, non sempre in pianura. Permettono di avere un passo leggero e di percorrere senza grande fatica anche percorsi molto lunghi. Resistenti alle vibrazioni, con una punta adatta a vari terreni, questi bastoni da nordic walking sono disponibili sia in blu che i rosa fluo.

Bastoncini da Trekking Telescopici

Consigliati per escursioni, passeggiate, arrampicata, backpacking, alpinismo, neve, campeggio e altre attività all'aperto. Questi bastoni da nordic walking e da trekking sono regolabili in lunghezza (da 70 cm a 135 cm) grazie ad una semplice leva di bloccaggio. Sono compatti e semplici da trasportare, si possono agganciare allo zaino e, grazie alla loro punta in carburo di tungsteno sono utili su diversi tipi di terreni, assicurando sempre stabilità e sicurezza.

