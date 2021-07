Bagher nella Pallavolo: Cos'è e Come si Esegue

Cos'è

In genere, il bagher viene utilizzato quando la palla si presenta bassa, sotto la linea delle spalle.

Come nel palleggio, anche nel bagher dobbiamo considerare una serie di aspetti che determinano la miglior riuscita di questo fondamentale. Tali aspetti sono rappresentati dalla traiettoria di arrivo della palla, dalla postura, dalle posizioni degli arti inferiori e superiori e dalle tipologie di bagher.

Traiettoria di arrivo della palla

Per quel che concerne la traiettoria di arrivo della palla, valgono le stesse considerazioni fatte per il palleggio, con la differenza che il punto di contatto della palla non è più sopra la fronte, ma all'altezza dell'ombelico.

Postura

Si deve cercare una postura tale da limitare al minimo l'uso della braccia, sia per dirigere la palla (quindi massima frontalità) che per la spinta; più la velocità della palla da colpire è elevata, più la postura si abbasserà; più il bagher viene eseguito vicino rete, più il piano di rimbalzo dovrà essere parallelo al terreno.

Arti Inferiori

Il peso del corpo si trova sugli avampiedi, senza però che il pallavolista debba alzare necessariamente i talloni; una gamba viene mantenuta più avanti rispetto all'altra.

La posizione degli arti inferiori deve essere tale da permettere al giocatore di posizionarsi anzitempo e ricevere il pallone davanti al corpo per respingerlo verso la direzione del bersaglio. L'efficacia di tale posizionamento in funzione della corretta esecuzione del bagher è direttamente proporzionale alle capacita di equilibrio e di spostamento del pallavolista. A tale proposito è importante proporre esercitazioni di carattere generale e specifico incentrate sugli spostamenti dei giocatori.

Arti Superiori

Le braccia sono aperte (polsi già ruotati) ma non tese; la palla viene colpita sopra i polsi, sugli avambracci ravvicinati e supinati a formare una superficie ampia ed omogenea; le mani vanno legate in modo tale da favorirne il piano di rimbalzo.

Altro:

le braccia si devono presentare il più possibile simmetriche e stabili;

la mano forte prende quella più debole ed i pollici sono stretti e simmetrici deretti verso il basso.

Per formare un corretto piano di rimbalzo dobbiamo congiungere le mani con i pollici l'uno parallelo all'altro ed i gomiti ruotati verso l'interno; gli avambracci sono rivolti verso l'alto. L'inclinazione del piano di rimbalzo determina poi la traiettoria in uscita della palla.

Tipologie di bagher