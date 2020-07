Auricolari Nuoto 2020 Migliori: quali scegliere per Piscina e Mare

Esistono, infatti, in commercio delle cuffie impermeabili perfette per ascoltare i propri brani preferiti anche sott' acqua . Se quando si pratica jogging la musica è una grande alleata, anche durante una nuotata può essere un'ottima compagna,motivare, rilassare, far concentrare.

Quando si nuota per molto tempo, quando in piscina si fanno vasche su vasche, perché si è nuotatori professionisti o semplicemente per hobby, gli auricolari nuoto per piscina possono essere un accessorio utile ed interessante, tanto quanto la cuffia da nuoto , gli occhialini e il costume da bagno .

Secondo gli utenti Amazon questo modello di auricolari con lettore mp3 per il nuoto è di ottima qualità, si configura facilmente, funziona bene in acqua e si attacca comodamente agli occhialini.

Dopo averlo utilizzato in acqua, si consiglia di asciugarlo bene e di lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore.

Sewobye propone un lettore mp3 impermeabile e subacqueo perfetto per il nuoto. Un bel design, un ottimo materiale, con clip sul retro che lo rende semplice da agganciare alle cinghie degli occhialetti o alla cuffia per capelli. E' resistente fino a 3 metri di profondità, supporta formati audio Mp3, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP. E' dotato di batteria ricaricabile, con riproduzione di lunga durata fino a 16 ore e con 1 ora e mezza di carica completa.

Secondo gli utenti Amazon, questo prodotto è perfetto per nuotare ma può essere utilizzato anche per fare palestra . Chi ha acquistato il lettore Tayogo suggerisce di indossare gli auricolari alcune volte prima di immergersi, in modo da trovare la giusta posizione ed evitare che durante le nuotate entri acqua. Secondo qualcuno i comandi sono un po' scomodi. Complessivamente il prodotto è definito buono e resistente.

Questo prodotto si distingue per un design compatto, assicura una vestibilità sicura e confortevole. Il lettore mp3 è realizzato in silicone rivestito, resistente fino a 3 metri sott'acqua. Permette la riproduzione della musica sequenziale o casuale (modalità predefinita). La batteria si ricarica in 1 ora e mezza - 2 ore e ha un'autonomia dalle 4 alle 7 ore.

Questi particolari auricolari vanno posizionati leggermente avanti all' orecchio o sugli zigomi della persona. Sono in grado di inviare vibrazioni che trasmettono il suono, pur non passando direttamente per l'orecchio.

Le cuffie a conduzione ossea non sono dei semplici auricolari. Questi, infatti, invece di utilizzare il timpano per propagare il suono, usano le ossa della mascella e della mandibola .

Cuffie subacquee

Parliamo ora di classiche cuffie per le orecchie ma in versione "subacquee". Auricolari pratici, utili, per nuotare ma anche per praticare altri sport o, semplicemente, per ascoltare musica nei momenti di relax in piscina, al mare o sotto la doccia.

Cuffie impermeabili ideali per nuotatori professionisti, ma anche per il tempo libero, che assicurano qualità e resistenza nel tempo. In commercio se ne trovano vari modelli, con filo o con sistema bluetooth molto apprezzati dagli utenti. Ecco di seguito un esempio:

Mela Auricolare Bluetooth impermeabile

Auricolare dal bel design, di colore bianco, con sistema Bluetooth 5.0 TWS. Audio di ottima qualità, con microfono e possibilità di risposta alla chiamata. Un paio di cuffiette resistenti all'acqua, dotate di una scatola ricaricabile tascabile e dal bel design.

Gli utenti consigliano l'acquisto di questi auricolari perché semplici da configurare, per la qualità del suono e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ci sono recensioni negative sul prodotto.