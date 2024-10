Attrezzi Pilates: i migliori da acquistare per praticarlo a casa

Attrezzi per il Pilates Il Pilates è una disciplina che ha riscosso grande successo negli ultimi anni. A fronte di esercizi all'apparenza semplici, permette di lavorare in profondità i muscoli, permettendo di tonificare ogni zona del corpo. Nato come disciplina per la riabilitazione, è ormai diventato una delle attività più richieste in centri e palestre, sia per il tipo di approccio, meno aggressivo delle classici allenamenti cardio, sia perché, se praticato con regolarità, dà effettivamente ottimi risultati. Esistono due tipi di Pilates, quello "tradizionale" prevede l'uso di grandi macchinari e attrezzi, di cui il più famoso è senza alcun dubbio il Reformer, mentre il Pilates che più si è diffuso nelle palestre e nei centri è il cosiddetto "matwork" che si pratica a corpo libero o, più spesso, con l'aiuto di piccoli attrezzi. Vediamo quindi quali sono gli attrezzi indispensabili per l'allenamento a casa.

Attrezzi più usati per il Pilates Quali sono gli attrezzi più utilizzati in una lezione di Pilates? Sicuramente sono utili gli elastici, che si prestano anche ad altri tipi di allenamento e pertanto possono rivelarsi doppiamente utili, così come il ring, il foam roller, la palla e la swissball. Questi attrezzi offrono un valore aggiunto perché permettono di intensificare l'efficacia di un determinato esercizio e, in alcuni casi, servono anche a semplificare l'esecuzione dello stesso rendendola di un livello accessibile a tutti. Hanno, ecco, una funzione anche di supporto. Quali sono quindi gli attrezzi di Pilates da avere assolutamente? Elastici

Palla

Swissball

Ring

Foam Roller

Reformer Esaminiamoli ora uno per uno.